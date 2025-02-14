Цыганков сыграет? Известны составы на матч Ла Лиги Жирона – Хетафе

В пятницу, 14 февраля, будет проведен поединок 24-го тура Ла Лиги между клубами «Жирона» и «Хетафе». Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.

Местом проведения футбольного противостояния станет «Эстадио Мунисиполь де Монтиливи» в Жироне.

Главные тренеры обоих коллективов определились со составами команд перед началом встречи. Украинец Виктор Цыганков выйдет с первых минут за «Жирону».

В турнирной таблице чемпионата Испании «Жирона» находится на восьмом месте (31 балл), тогда как «Хетафе» расположился на 14-й позиции (27 очков).

Стартовые составы на матч «Жирона» – «Хетафе»