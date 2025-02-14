Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Цыганков сыграет? Известны составы на матч Ла Лиги Жирона – Хетафе
Испания
14 февраля 2025, 21:15 | Обновлено 14 февраля 2025, 21:48
634
0

Цыганков сыграет? Известны составы на матч Ла Лиги Жирона – Хетафе

14 февраля начнется 24-й тур Ла Лиги

14 февраля 2025, 21:15 | Обновлено 14 февраля 2025, 21:48
634
0
Цыганков сыграет? Известны составы на матч Ла Лиги Жирона – Хетафе
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В пятницу, 14 февраля, будет проведен поединок 24-го тура Ла Лиги между клубами «Жирона» и «Хетафе». Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.

Местом проведения футбольного противостояния станет «Эстадио Мунисиполь де Монтиливи» в Жироне.

Главные тренеры обоих коллективов определились со составами команд перед началом встречи. Украинец Виктор Цыганков выйдет с первых минут за «Жирону».

В турнирной таблице чемпионата Испании «Жирона» находится на восьмом месте (31 балл), тогда как «Хетафе» расположился на 14-й позиции (27 очков).

Стартовые составы на матч «Жирона» – «Хетафе»

По теме:
Жирона – Хетафе. Цыганков – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Жирона – Хетафе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Осасуна – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Виктор Цыганков Жирона Хетафе чемпионат Испании по футболу Ла Лига стартовые составы
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Чистая стрельба. Джима с нулем оказалась в топ-20 спринта на ЧМ-2025
Биатлон | 14 февраля 2025, 17:04 13
Чистая стрельба. Джима с нулем оказалась в топ-20 спринта на ЧМ-2025
Чистая стрельба. Джима с нулем оказалась в топ-20 спринта на ЧМ-2025

Юлия проиграла лидеру 59 секунд

Брайтон – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 14 февраля 2025, 20:52 1
Брайтон – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Брайтон – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 14 февраля в 22:00 по Киеву

Источник: Шовковський против перехода вингера Динамо в другой клуб УПЛ
Футбол | 14.02.2025, 11:11
Источник: Шовковський против перехода вингера Динамо в другой клуб УПЛ
Источник: Шовковський против перехода вингера Динамо в другой клуб УПЛ
ВИДЕО. Ярмоленко принял вызов от Игоря Суркиса
Футбол | 14.02.2025, 08:10
ВИДЕО. Ярмоленко принял вызов от Игоря Суркиса
ВИДЕО. Ярмоленко принял вызов от Игоря Суркиса
Реал готов продать суперзвезду. Клуб запланировал трансферы топов на замену
Футбол | 13.02.2025, 22:50
Реал готов продать суперзвезду. Клуб запланировал трансферы топов на замену
Реал готов продать суперзвезду. Клуб запланировал трансферы топов на замену
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Зубков и Сикан поспособствовали установлению нового рекорда Трабзонспора
Зубков и Сикан поспособствовали установлению нового рекорда Трабзонспора
13.02.2025, 15:21
Футбол
Усик назвал самого тяжелого соперника в карьере. Это не Джошуа и не Фьюри
Усик назвал самого тяжелого соперника в карьере. Это не Джошуа и не Фьюри
14.02.2025, 08:58 2
Бокс
Костюк не сумела выйти в полуфинал турнира в Дохе, уступив в матче-триллере
Костюк не сумела выйти в полуфинал турнира в Дохе, уступив в матче-триллере
13.02.2025, 22:35 53
Теннис
Челси принял решение по Мудрику. Клуб потратит 80 миллионов евро
Челси принял решение по Мудрику. Клуб потратит 80 миллионов евро
13.02.2025, 20:28 4
Футбол
«Об этой истории узнал Зеленский». Шаран – об избиении россиян на сборах
«Об этой истории узнал Зеленский». Шаран – об избиении россиян на сборах
13.02.2025, 15:00 22
Футбол
Леннокс Льюис оценил шансы Дюбуа в реванше против Усика
Леннокс Льюис оценил шансы Дюбуа в реванше против Усика
13.02.2025, 07:50 5
Бокс
Усик официально заявил, с кем проведет следующий бой
Усик официально заявил, с кем проведет следующий бой
12.02.2025, 18:29 42
Бокс
Фергюсон назвав лучшую команду в истории футбола
Фергюсон назвав лучшую команду в истории футбола
13.02.2025, 03:09 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем