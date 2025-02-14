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  4. Аморим рассказал, когда МЮ должен выиграть титул АПЛ
Англия
14 февраля 2025, 20:40 |
418
0

Аморим рассказал, когда МЮ должен выиграть титул АПЛ

У команды есть в запасе пару лет

14 февраля 2025, 20:40 |
418
0
Аморим рассказал, когда МЮ должен выиграть титул АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

Наставник Манчестер Юнайтед Рубен Аморим знает о планах руководства завоевать титул АПЛ к 150-летию клуба в 2028 году. МЮ не выигрывает чемпионство с 2013 года.

«Да, мы говорили об этом с клубом. «Проект 150» и титул до 2028 года. Я чувствую, что это важно для руководства, важно быть лучшими в АПЛ. Но я не знаю, сколько времени это займет».

«Сейчас мы в сложной ситуации, мы не выигрываем матчи, которые должны выигрывать. Но все это можно быстро изменить», – уверен Аморим.

Команда в АПЛ идет на 13-й позиции.

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Рубен Аморим Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Иван Зинченко Источник: BBC
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