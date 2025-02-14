Аморим рассказал, когда МЮ должен выиграть титул АПЛ

Наставник Манчестер Юнайтед Рубен Аморим знает о планах руководства завоевать титул АПЛ к 150-летию клуба в 2028 году. МЮ не выигрывает чемпионство с 2013 года.

«Да, мы говорили об этом с клубом. «Проект 150» и титул до 2028 года. Я чувствую, что это важно для руководства, важно быть лучшими в АПЛ. Но я не знаю, сколько времени это займет».

«Сейчас мы в сложной ситуации, мы не выигрываем матчи, которые должны выигрывать. Но все это можно быстро изменить», – уверен Аморим.

Команда в АПЛ идет на 13-й позиции.