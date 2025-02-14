Англия14 февраля 2025, 20:40 |
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Аморим рассказал, когда МЮ должен выиграть титул АПЛ
У команды есть в запасе пару лет
14 февраля 2025, 20:40 |
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Наставник Манчестер Юнайтед Рубен Аморим знает о планах руководства завоевать титул АПЛ к 150-летию клуба в 2028 году. МЮ не выигрывает чемпионство с 2013 года.
«Да, мы говорили об этом с клубом. «Проект 150» и титул до 2028 года. Я чувствую, что это важно для руководства, важно быть лучшими в АПЛ. Но я не знаю, сколько времени это займет».
«Сейчас мы в сложной ситуации, мы не выигрываем матчи, которые должны выигрывать. Но все это можно быстро изменить», – уверен Аморим.
Команда в АПЛ идет на 13-й позиции.
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