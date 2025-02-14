Завершили сборы поражением. ЛНЗ в Испании проиграл Лиллестрему

ЛНЗ ко второй части сезона готовился в Испании. Заключительный спарринг подопечные Романа Григорчука сыграли с клубом «Лиллестрем» (Норвегия).

Чемпионат Норвегии проводится по системе «весна-осень». В прошлом сезоне «Лиллестрем» в 30 играх набрал 24 очка (7 побед, 3 ничьи и 20 поражений). В турнирной таблице команда заняла предпоследнее место и покинула элитный дивизион.

ЛНЗ пропустил в конце первого тайма. Ворота черкасского клуба поразил нападающий «Лиллестрема» Томас Ольсен. ЛНЗ отыгрался на 52-й минуте, но на 64-й минуте встречи Рубен Габриэльсен вернул преимущество норвежцам. Этот гол оказался последним в матче.

ЛНЗ завершил программу контрольных матчей в Испании. Скоро команда вернется в Украину и продолжит подготовку к возобновлению чемпионата УПЛ.

Товарищеский матч. 14 февраля. Испания

ЛНЗ (Украина) – Лиллестрем (Норвегия) – 1:2

Голы: гол 52 – Олсен (42), Габриэльсен (64).