Другие новости14 февраля 2025, 18:05 | Обновлено 14 февраля 2025, 18:17
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ФОТО. Экс-партнер Довбика по Роме встречается с огненной красоткой. Топ
Никола Залевски определенно имеет хороший вкус
14 февраля 2025, 18:05 | Обновлено 14 февраля 2025, 18:17
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Экс-одноклубник Артема Довбика по «Роме» Никола Залевски закрутил роман с итальянской моделью Эмили Паллини.
Сейчас польский легионер выступает за «Интер» и чудесно проводит время с популярной инфлюенсеркой. Пара уже подтвердила отношения.
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Эмили имеет аудиторию суммарно в 3,4 миллиона фолловеров: 2,4 млн подписано на её Tik-Tok, 1 млн – на Instagram.
Девушка заняла нишу бьюти-блогера, и просто очень хороша собой.
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