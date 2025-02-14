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14 февраля 2025, 18:05 | Обновлено 14 февраля 2025, 18:17
351
1

ФОТО. Экс-партнер Довбика по Роме встречается с огненной красоткой. Топ

Никола Залевски определенно имеет хороший вкус

14 февраля 2025, 18:05 | Обновлено 14 февраля 2025, 18:17
351
1
ФОТО. Экс-партнер Довбика по Роме встречается с огненной красоткой. Топ
Instagram. Эмили Паллини

Экс-одноклубник Артема Довбика по «Роме» Никола Залевски закрутил роман с итальянской моделью Эмили Паллини.

Сейчас польский легионер выступает за «Интер» и чудесно проводит время с популярной инфлюенсеркой. Пара уже подтвердила отношения.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Эмили имеет аудиторию суммарно в 3,4 миллиона фолловеров: 2,4 млн подписано на её Tik-Tok, 1 млн – на Instagram.

Девушка заняла нишу бьюти-блогера, и просто очень хороша собой.

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фото lifestyle Рома Рим Никола Залевски Артем Довбик девушки
Максим Лапченко Источник: Instagram
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LexХХХ
Гарненьке дівчисько😋
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