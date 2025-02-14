ФОТО. Экс-партнер Довбика по Роме встречается с огненной красоткой. Топ

Экс-одноклубник Артема Довбика по «Роме» Никола Залевски закрутил роман с итальянской моделью Эмили Паллини.

Сейчас польский легионер выступает за «Интер» и чудесно проводит время с популярной инфлюенсеркой. Пара уже подтвердила отношения.

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Эмили имеет аудиторию суммарно в 3,4 миллиона фолловеров: 2,4 млн подписано на её Tik-Tok, 1 млн – на Instagram.

Девушка заняла нишу бьюти-блогера, и просто очень хороша собой.