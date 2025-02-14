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Англия
14 февраля 2025, 18:22 | Обновлено 14 февраля 2025, 19:13
761
1

«Это будет фантастика». Тренер Челси рассказал о задаче на сезон

Мареска хотел бы финишировать в топ-4

14 февраля 2025, 18:22 | Обновлено 14 февраля 2025, 19:13
761
1
«Это будет фантастика». Тренер Челси рассказал о задаче на сезон
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Мареска

Наставник «Челси» Энцо Мареска заявил, что после назначения в команду у него была задача вывести Синих в Лигу чемпионов через два сезона. Лондонцы имеют шанс вернуться в ЛЧ уже по итогам нынешнего чемпионата.

«На этот момент мы не можем сражаться за титул АПЛ, мы пока не готовы. Но «Челси» может сосредоточиться на возвращении в Лигу чемпионов. Клуб минувшим летом поставил задачу быть в ЛЧ через два года».

«Будет прекрасно, если мы сделаем это уже сейчас. Это важно для развития команды и клуба. Финиш в топ-4 – это был бы фантастический результат», – считает Мареска.

Сейчас команда в АПЛ идет на 4-й позиции.

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Челси Энцо Мареска Английская Премьер-лига Лига чемпионов чемпионат Англии по футболу
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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Комментарии 1
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antt
Писав що вони до чемпіонства цього сезону не готові, коли вони були можливо восени і на другій позиції. А тепер і сам Мареска підтвердив. Хоча писали тут що і на титул замахнуться тоді. Ще тиждень-два тому були навіть за межами четвірки. 
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