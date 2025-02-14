«Это будет фантастика». Тренер Челси рассказал о задаче на сезон

Наставник «Челси» Энцо Мареска заявил, что после назначения в команду у него была задача вывести Синих в Лигу чемпионов через два сезона. Лондонцы имеют шанс вернуться в ЛЧ уже по итогам нынешнего чемпионата.

«На этот момент мы не можем сражаться за титул АПЛ, мы пока не готовы. Но «Челси» может сосредоточиться на возвращении в Лигу чемпионов. Клуб минувшим летом поставил задачу быть в ЛЧ через два года».

«Будет прекрасно, если мы сделаем это уже сейчас. Это важно для развития команды и клуба. Финиш в топ-4 – это был бы фантастический результат», – считает Мареска.

Сейчас команда в АПЛ идет на 4-й позиции.