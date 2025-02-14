Судейство и опыт. В Шахтере U-19 объяснили поражение 1:5 в Юношеской ЛУ

«Шахтер» U-19 вылетел из Юношеской лиги УЕФА, проиграв «Хоффенхайму» со счетом 1:5. Оценку неудаче дал наставник команды Алексей Белик.

– Сложная игра с отрицательным результатом. Это не тот итог, на который рассчитывали, и если уж покидать соревнование, то, конечно, не таким образом. Второй гол сломал ход игры: Дрозд был на фланге с мячом и пытался отдать передачу назад нашему игроку, но мяч случайно попал в руку, что позволило сопернику завладеть им. Это привело к пенальти и второй желтой карточке для Милокоста, а счет стал 2:0.

При таких условиях было сложно рассчитывать на позитивный результат. Несмотря на низкий уровень арбитража, следует признать, что наша игра также оставляла желать лучшего. Мы не продемонстрировали тот футбол, который должны были показать, и не заслужили победу или выход в следующий этап. Третий пропущенный мяч ярко характеризует нашу игру: защитники и голкипер допустили ошибки, которых можно было избежать. При этом Баглай первым успевал к мячу во время выноса, но прессинговавший голкипера соперник просто врезался в него. В эпизоде ​​была как наша ошибка, так и ошибка арбитра, что в целом отражает ход событий на поле. В нашем поражении есть как субъективные, так и объективные причины.

«Хоффенхайм» – действующий чемпион юношеского первенства Германии, в составе которого есть футболисты, которые регулярно получают игровую практику в первой команде на уровне Бундеслиги. В частности, левый защитник Беренс, центральный защитник Эрляйн и полузащитник Михелер выступали в матчах Лиги Европы с «Тоттенгэмом» и «Андерлехтом», а также принимали участие в предыдущих поединках взрослой команды. В то же время, на игру с «Унионом» они не попали в заявку, поскольку готовились к встрече с нами. Кроме того, другие футболисты команды играют за «Хоффенгайм-2» в более сильных турнирах, чем U19. У нас же из-за травмы выбыл капитан команды Николай Огарков. Если «Хоффенхайм» U19 мог безболезненно заменить любого игрока, нам этого сделать не удалось. Огаркова заменил Милокост, недавно выступавший в ДЮФЛ за «Шахтер» U17. Сравните уровень ДЮФЛ и третьей Бундеслиги – разница очевидна. Похожая ситуация была и в поединках с «Аталантой» U19 и «Арсеналом» U19. Несмотря на все, считаю, мы добились значительного результата. Могли ли выступить лучше? Безусловно. Я горжусь ребятами и проделанной работой и благодарен им за это. Конечно, остался определенный осадок после последнего матча, но даже играя против более опытной команды, в отдельных эпизодах мы должны действовать иначе. В общем, это вопрос нескольких дней: проанализируем наши ошибки и сделаем выводы. Также хочу отметить, что трансляция матча отсутствовала, и люди, читая СМИ, могут думать, что произошла трагедия. Понимаю, что СМИ используют «громкие» заголовки, но призываю не доверять условным Flashscore, а проверять официальные источники. У нас было два удаления, а не три. Первое – как результат повторного предупреждения, то есть рабочий момент. Второе – удаление Башмарина уже после игры: из-за эмоций он ударил мяч в сторону соперников, праздновавших победу. Я провел с ним разговор, хотя понимаю, что трудно сдерживать эмоции, когда играешь на поле соперника при условии, что арбитры их откровенно поддерживают.

– В этом сезоне «Шахтер» U19 успешно преодолел основной этап Юношеской лиги УЕФА, но завершил выступления на стадии плей-офф. Как оцениваете общий результат команды в евросезоне?

– Юношеская лига УЕФА – чрезвычайно полезный турнир для развития молодых футболистов, и я убежден, что трудно найти что-нибудь лучшее для их прогресса. Я горжусь нашими игроками и работой тренерского штаба. Мы приобрели неоценимый опыт, и следует учитывать условия, при которых приходилось играть. Не каждая взрослая команда выдержит такой напряженный график, когда из-за постоянных переездов остается мало времени на подготовку и тренировочный процесс. Как я уже отмечал, большинство наших соперников имеют игроков, выступающих на уровень выше, чем чемпионат U19. Это создает дополнительные трудности, в то же время очень полезным вызовом. В этом сезоне мы провели семь матчей с командами, демонстрирующими разные стили игры, и я надеюсь, что этот неоценимый опыт поможет футболистам прогрессировать быстрее.