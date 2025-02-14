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  4. Карло АНЧЕЛОТТИ: «Я устал. Это тема, о которой говорят везде»
Испания
14 февраля 2025, 17:42 |
680
0

Карло АНЧЕЛОТТИ: «Я устал. Это тема, о которой говорят везде»

Наставник мадридского «Реала» прокомментировал слухи о переходе Винисиуса

14 февраля 2025, 17:42 |
680
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Карло АНЧЕЛОТТИ: «Я устал. Это тема, о которой говорят везде»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

15 февраля состоится матч 24-го тура испанской Ла Лиги, в котором сыграют «Осасуна» и мадридский «Реал».

Накануне этого противостояния главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти ответил на вопросы журналистов о возможном уходе бразильского футболиста Винисиуса Жуниора:

– Вы устали от темы ухода Винисуса?

– Я устал, но не волнуюсь об этом. Он выглядит счастливым в этой команде. Это тема, о которой говорят везде. Винисиус стремится делать все, что от него требуется, как это было в последнем матче в Манчестере.

Он будет продолжать играть лучше, так как только начал набирать оптимальную физическую форму после повреждения. В поединке Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (3:2) он находился под давлением, но сумел сделать разницу.

– Должен ли Винисиус провести всю карьеру в Мадриде?

– Это сложный вопрос. Я могу комментировать только то, что он желает войти в историю этого клуба.

– Руководство расстроено этими слухами вокруг футболиста?

– Ничего не могу сказать об этом, – признался Анчелотти.

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Реал Мадрид Осасуна Осасуна - Реал трансферы трансферы Ла Лиги Карло Анчелотти Винисиус Жуниор
Николай Титюк Источник: AS
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