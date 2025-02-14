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  4. Егор ТВЕРДОХЛЕБ: «Команда с нетерпением ждет возобновления УПЛ»
Франция
14 февраля 2025, 17:20 | Обновлено 14 февраля 2025, 17:53
233
0

Егор ТВЕРДОХЛЕБ: «Команда с нетерпением ждет возобновления УПЛ»

«Кривбасс» завершил тренировочный сбор в Испании

14 февраля 2025, 17:20 | Обновлено 14 февраля 2025, 17:53
233
0
Егор ТВЕРДОХЛЕБ: «Команда с нетерпением ждет возобновления УПЛ»
ФК Кривбасс. Егор Твердохлеб

Полузащитник криворожского «Кривбасса» Егор Твердохлеб прокомментировал ничью против норвежского «Согндала» (2:2) в заключительном матче испанских сборов.

Как прокомментируешь спарринг?

– К сожалению, не смогли победить в последнем матче сборов. Немножко недовольны результатом, но, если говорить об игре, то выглядели довольно неплохо, особенно до двух досадных пропущенных мячей. В целом есть много положительных моментов, которые можем взять для себя и использовать в официальных матчах.

– У нашей команды было достаточно возможностей забить, но подвела реализация. В чем причина, на твой взгляд?

– Над улучшением реализации нужно постоянно работать, что мы и делаем на каждой тренировке и будем делать и в дальнейшем. Надеюсь, в чемпионате сможем реабилитироваться за подобные моменты и забивать больше.

– Как в целом оценишь испанские зимние сборы?

– Мы довольны сборами. Самое главное, что все прошли их без травм. Все прошло продуктивно и позитивно. Теперь с нетерпением ждем возобновления УПЛ.

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Кривбасс Кривой Рог Егор Твердохлеб чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига учебно-тренировочные сборы Согндал
Александр Сильченко Источник: ФК Кривбасс
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