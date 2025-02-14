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Украина. Премьер лига
14 февраля 2025, 17:31 | Обновлено 14 февраля 2025, 17:56
569
0

Шахтер объявил о последнем контрольном матче перед УПЛ

Команда сыграет с грузинской Дилой

14 февраля 2025, 17:31 | Обновлено 14 февраля 2025, 17:56
569
0
Шахтер объявил о последнем контрольном матче перед УПЛ
ФК Шахтер

Шахтер объявил, что последним соперником на длительном сборе в Турции будет грузинская команда Дила, встреча состоится 16 февраля, начало в 12:00.

Это шестой и заключительный матч Шахтера перед возобновлением сезона УПЛ, который команда Марино Пушича продолжит игрой с Левым Берегом 24 февраля.

В турнирной таблице чемпионата Украины Шахтер идет на третьей позиции с отставанием от лидера Динамо в 10 очков при матче в запасе.

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Шахтер Донецк Дила Гори контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы
Иван Зинченко Источник: ФК Шахтер Донецк
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