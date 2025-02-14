Шахтер объявил о последнем контрольном матче перед УПЛ

Шахтер объявил, что последним соперником на длительном сборе в Турции будет грузинская команда Дила, встреча состоится 16 февраля, начало в 12:00.

Это шестой и заключительный матч Шахтера перед возобновлением сезона УПЛ, который команда Марино Пушича продолжит игрой с Левым Берегом 24 февраля.

В турнирной таблице чемпионата Украины Шахтер идет на третьей позиции с отставанием от лидера Динамо в 10 очков при матче в запасе.