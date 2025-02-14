Тренер Ливерпуля извинился за свое поведение в матче с Эвертоном

Наставник Ливерпуля Арне Слот извинился за свое поведение в конце матча АПЛ против Эвертона (2:2), когда тренеру не понравилось большое количество компенсированное времени и он обматерил судью, который показал ему красную карточку.

«Эмоции взяли надо мной верх, признаю. Если бы я мог вернуться назад, то я поступил бы иначе. И надеюсь, что дальше буду вести себя иначе. Допустил ошибку, прощу прощения».

«Многое случилось в компенсированное время, когда добавили 5 минут, а получилось, что сыграли восемь. Но это меня не оправдывает», – сказал Слот.

Тренеру лидера чемпионата грозит дисквалификация.