Тренер Ливерпуля извинился за свое поведение в матче с Эвертоном
Слот признал свою ошибку
Наставник Ливерпуля Арне Слот извинился за свое поведение в конце матча АПЛ против Эвертона (2:2), когда тренеру не понравилось большое количество компенсированное времени и он обматерил судью, который показал ему красную карточку.
«Эмоции взяли надо мной верх, признаю. Если бы я мог вернуться назад, то я поступил бы иначе. И надеюсь, что дальше буду вести себя иначе. Допустил ошибку, прощу прощения».
«Многое случилось в компенсированное время, когда добавили 5 минут, а получилось, что сыграли восемь. Но это меня не оправдывает», – сказал Слот.
Тренеру лидера чемпионата грозит дисквалификация.
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