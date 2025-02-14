Уступили грузинскому клубу. Левый Берег проиграл Колхети-1913

«Левый Берег» на учебно-тренировочных сборах в Турции продолжает подготовку ко второй части сезона. Свой четвертый контрольный матч на сборах команда сыграла с клубом «Колхети-1913» из Грузии.

«Колхети-1913» выступает в элитном дивизионе чемпионата Грузии. В прошлом сезоне команда в 36 матчах набрала 41 очко (9 побед, 14 ничьих, 13 поражений) и завершила чемпионат на шестом месте.

«Левый Берег» открыл счет на 37-й минуте матча. Отличился Валерий Самар, который проводил второй матч после травмы. Некоторое время футболист будет играть в защитной маске

В компенсированное к первому тайму время игроки грузинского клуба сравняли счет. А в начале второй половины поединка «Колхети-1913» забил второй мяч.

Товарищеский матч. 14 февраля. Турция

«Левый Берег» (Украина) – «Колхети-1913» (Грузия) – 1:2

Голы: Самар (37) – ... (45+3), ... (49).

Состав «Левого Берега»: Караващенко (Механив, 67), ИНП (игрок на просмотре), Самар (Семенов, 57), Банада, Соколов, Косовский (Дедух, 67), Диего (М.Когут, 67), Приходько, Галас (Гереш, 90), Войцеховский (И.Когут, 70), Ризнык (Кобзарь, 67).