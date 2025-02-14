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Украина. Премьер лига
14 февраля 2025, 15:49 |
1062
0

«Двери открыты». Экс-футболиста Динамо ждут в любительском клубе

Александр Андриевский является воспитанником ДЮСШ «Атлет»

14 февраля 2025, 15:49 |
1062
0
«Двери открыты». Экс-футболиста Динамо ждут в любительском клубе
ФК Динамо Киев. Александр Андриевский

Главный тренер любительской команды «Атлет» Дмитрий Мурашенко поделился мнением о возможных трансферах некоторых футболистов, которые являются воспитанниками этого клуба:

– Как насчет воспитанников ДЮСШ «Атлет» с опытом профессиональных выступлений? Будет ли такое усиление?

– Мы держим контакт с большинством наших воспитанников – очень рады за Андриевского, который после многолетних выступлений в составе «Динамо» перешел в такой амбициозный клуб, как «Полесье». Он не забывает родной ДЮСШ, в отличие от того же Леднева, с которым у нас потерян контакт.

А вот Твердохлеб из «Кривбасса», хотя и не наш воспитанник, а просто поиграл один сезон за взрослую команду «Атлет», помнит о времени, проведенном в нашем клубе. Поздравляет нас с победами, а мы его – с голами и новыми успехами в УПЛ.

Естественно, для наших воспитанников дверь клуба открыта, однако, в случае с игроками, которые доросли до УПЛ, мы не спешим и желаем им как можно дольше еще поиграть на самом высоком уровне, – рассказал Мурашенко.

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Динамо Киев Александр Андриевский Богдан Леднев Кривбасс Кривой Рог Егор Твердохлеб Полесье Житомир Атлет Киев трансферы трансферы УПЛ
Николай Титюк Источник: Украинский футбол
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