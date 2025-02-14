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Бельгия
14 февраля 2025, 15:33 | Обновлено 14 февраля 2025, 16:00
880
0

Экс-игрок сборной Украины рассказал, как попал во второй дивизион Бельгии

Игорь Пластун прокомментировал переход в «Эйпен»

14 февраля 2025, 15:33 | Обновлено 14 февраля 2025, 16:00
880
0
Экс-игрок сборной Украины рассказал, как попал во второй дивизион Бельгии
Getty Images/Global Images Ukraine. Игорь Пластун

Бывший игрок сборной Украины Игорь Пластун прокомментировал свой переход в клуб второго бельгийского дивизиона «Эйпен», а также рассказал о других вариантах продолжения карьеры:

– Я очень счастлив присоединиться к «Эйпену», ведь раньше много времени провел без футбола. Причина: после Казахстана, когда мы закончили чемпионат, я два с половиной месяца тренировался без команды. Поэтому немного трудно входить в командный ритм. Надеюсь, что неделя-две – и смогу играть. Делаю все зависимое от себя – немало тренируюсь, кое-где дважды в день.

‒ Были ли у тебя еще какие-то варианты этой зимы?

– Много вариантов не было. Были некоторые звонки, но как это часто случается – звонят много, но конкретики нет. Появились некоторые варианты в Казахстане, но я для себя решил, что, если у меня будет возможность продолжить карьеру в другой стране, то уеду.

‒ Почему?

‒ Я получил определенный опыт в Казахстане за прошедший сезон и видел себя в другой лиге, в другой культурной среде. Кроме того, я уже играл в Бельгии с 2018 по 2021 годы, моей семье здесь нравилось, поэтому я очень хотел вернуться. Счастлив, что мне удалось, – признался Пластун.

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Николай Титюк Источник: Украинский футбол
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