Экс-игрок сборной Украины рассказал, как попал во второй дивизион Бельгии

Бывший игрок сборной Украины Игорь Пластун прокомментировал свой переход в клуб второго бельгийского дивизиона «Эйпен», а также рассказал о других вариантах продолжения карьеры:

– Я очень счастлив присоединиться к «Эйпену», ведь раньше много времени провел без футбола. Причина: после Казахстана, когда мы закончили чемпионат, я два с половиной месяца тренировался без команды. Поэтому немного трудно входить в командный ритм. Надеюсь, что неделя-две – и смогу играть. Делаю все зависимое от себя – немало тренируюсь, кое-где дважды в день.

‒ Были ли у тебя еще какие-то варианты этой зимы?

– Много вариантов не было. Были некоторые звонки, но как это часто случается – звонят много, но конкретики нет. Появились некоторые варианты в Казахстане, но я для себя решил, что, если у меня будет возможность продолжить карьеру в другой стране, то уеду.

‒ Почему?

‒ Я получил определенный опыт в Казахстане за прошедший сезон и видел себя в другой лиге, в другой культурной среде. Кроме того, я уже играл в Бельгии с 2018 по 2021 годы, моей семье здесь нравилось, поэтому я очень хотел вернуться. Счастлив, что мне удалось, – признался Пластун.