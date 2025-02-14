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  4. «Не мой агент». Защитник сборной Украины отреагировал на слухи о Ракицком
Украина. Премьер лига
14 февраля 2025, 15:26 |
805
0

«Не мой агент». Защитник сборной Украины отреагировал на слухи о Ракицком

Владимир Салюк опроверг «гулявшую» в СМИ информацию

14 февраля 2025, 15:26 |
805
0
«Не мой агент». Защитник сборной Украины отреагировал на слухи о Ракицком
Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Салюк

Защитник молодежной сборной Украины Владимир Салюк отреагировал на информацию, которая шла в СМИ относительно Ярослава Ракицкого, которого называли агентом футболиста.

«Ярослав – не мой агент», – лаконично отметил Владимир.

Салюк перешел в Металлист 1925 из Черноморца в начале августа 2024 года за 500 тысяч евро (по данным Transfermarkt).

Контракт Владимира с Металлистом 1925 действует до 30 июня 2028 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 600 тысяч евро.

В составе молодежной команды Украины U-21 Салюк провел 13 поединков. Также на счету защитника пять матчей в составе команды сине-желтых U-23 и две игры в футболке олимпийской сборной.

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Ярослав Ракицкий Владимир Салюк Металлист 1925 Черноморец Одесса
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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