«Не мой агент». Защитник сборной Украины отреагировал на слухи о Ракицком

Защитник молодежной сборной Украины Владимир Салюк отреагировал на информацию, которая шла в СМИ относительно Ярослава Ракицкого, которого называли агентом футболиста.

«Ярослав – не мой агент», – лаконично отметил Владимир.

Салюк перешел в Металлист 1925 из Черноморца в начале августа 2024 года за 500 тысяч евро (по данным Transfermarkt).

Контракт Владимира с Металлистом 1925 действует до 30 июня 2028 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 600 тысяч евро.

В составе молодежной команды Украины U-21 Салюк провел 13 поединков. Также на счету защитника пять матчей в составе команды сине-желтых U-23 и две игры в футболке олимпийской сборной.