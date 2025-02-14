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  4. Манчестер Юнайтед опасается банкротства из-за убытков и проваленного сезона
Англия
14 февраля 2025, 15:19 |
658
3

Манчестер Юнайтед опасается банкротства из-за убытков и проваленного сезона

Президент «красных дьяволов» собирается принимать непопулярные решения

14 февраля 2025, 15:19 |
658
3
Манчестер Юнайтед опасается банкротства из-за убытков и проваленного сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

Руководство английского ФК «Манчестер Юнайтед» опасается огромных финансовых убытков и банкротства из-за проваленного сезона и неудовлетворительных результатов на футбольном поле.

Чтобы исправить ситуацию, президент клуба Джим Рэтклифф собирается принимать непопулярные решения и сокращать расходы. Функционер решил уволить 250 сотрудников из 1150, однако этого оказалось недостаточно и в ближайшее время без работы останутся еще 100 человек.

Для улучшения финансовой ситуации «красным дьяволам» нужно заработать 300 млн фунтов стерлингов, поэтому в клубе приняли решение летом выставить на трансфер внушительное количество футболистов за исключением некоторых лидеров.

В текущем сезоне «Манчестер Юнайтед» набрал 29 баллов и занимает 13-е место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги. Кроме того, клуб продолжает выступать в Лиге Европы и Кубке Англии.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Юнайтед Джим Рэтклифф банкротство финансы
Николай Титюк Источник: Footmercato
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Комментарии 3
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Harun Bakircioğlu
Несмотря на все проблемы, МЮ по-прежнему один из самых дорогих, доходных и желаемых (для покупателя) клубов в мире. Зная это, Глейзеры продали Рэтклиффу только 30% и право управления им.
Ежегодные убытки были и ранее, когда болельщики МЮ ходили в желто-зеленых шарфиках и говорили, что Глейзеры вешают на клуб свои долги. А теперь кто виноват?
Попросту все идет как и шло при Глейзерах с баснословными тратами, и приход Рэтклиффа ничего не поменял, хотя массовые чистки и распродажа могут стать новым началом, все-таки нам презентовали нового владельца как эффективного менеджера. Вот он и эффективно менеджерствует. Что не так-то? Там в одном скаутском отделе под сотню человек, а вы видели эти трансферы?
Банкроство МЮ точно не светит, инфа в статье - от таблоида The Sun, ему надо продавать сенсацию. Какое банкроство может быть при хозяине с 20 млрд состоянием. Чистки будут определенно, другие его клубы Ницца и Лозанна неплохо чувствуют себя в своих чемпионатах, а МЮ как паршивая овца.
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0
Victor673256ua
Доведеться продавати. У січні були заяви, що в команді нема недоторканих і продадуть будь-кого, якщо надійде пристойна ппропозиція
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0
Gargantua81
отказались от 5 млрд, которые им предлагали. Теперь не знают что делать.
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-2
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