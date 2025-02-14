Манчестер Юнайтед опасается банкротства из-за убытков и проваленного сезона

Руководство английского ФК «Манчестер Юнайтед» опасается огромных финансовых убытков и банкротства из-за проваленного сезона и неудовлетворительных результатов на футбольном поле.

Чтобы исправить ситуацию, президент клуба Джим Рэтклифф собирается принимать непопулярные решения и сокращать расходы. Функционер решил уволить 250 сотрудников из 1150, однако этого оказалось недостаточно и в ближайшее время без работы останутся еще 100 человек.

Для улучшения финансовой ситуации «красным дьяволам» нужно заработать 300 млн фунтов стерлингов, поэтому в клубе приняли решение летом выставить на трансфер внушительное количество футболистов за исключением некоторых лидеров.

В текущем сезоне «Манчестер Юнайтед» набрал 29 баллов и занимает 13-е место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги. Кроме того, клуб продолжает выступать в Лиге Европы и Кубке Англии.