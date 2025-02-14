Манчестер Юнайтед опасается банкротства из-за убытков и проваленного сезона
Президент «красных дьяволов» собирается принимать непопулярные решения
Руководство английского ФК «Манчестер Юнайтед» опасается огромных финансовых убытков и банкротства из-за проваленного сезона и неудовлетворительных результатов на футбольном поле.
Чтобы исправить ситуацию, президент клуба Джим Рэтклифф собирается принимать непопулярные решения и сокращать расходы. Функционер решил уволить 250 сотрудников из 1150, однако этого оказалось недостаточно и в ближайшее время без работы останутся еще 100 человек.
Для улучшения финансовой ситуации «красным дьяволам» нужно заработать 300 млн фунтов стерлингов, поэтому в клубе приняли решение летом выставить на трансфер внушительное количество футболистов за исключением некоторых лидеров.
В текущем сезоне «Манчестер Юнайтед» набрал 29 баллов и занимает 13-е место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги. Кроме того, клуб продолжает выступать в Лиге Европы и Кубке Англии.
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Ежегодные убытки были и ранее, когда болельщики МЮ ходили в желто-зеленых шарфиках и говорили, что Глейзеры вешают на клуб свои долги. А теперь кто виноват?
Попросту все идет как и шло при Глейзерах с баснословными тратами, и приход Рэтклиффа ничего не поменял, хотя массовые чистки и распродажа могут стать новым началом, все-таки нам презентовали нового владельца как эффективного менеджера. Вот он и эффективно менеджерствует. Что не так-то? Там в одном скаутском отделе под сотню человек, а вы видели эти трансферы?
Банкроство МЮ точно не светит, инфа в статье - от таблоида The Sun, ему надо продавать сенсацию. Какое банкроство может быть при хозяине с 20 млрд состоянием. Чистки будут определенно, другие его клубы Ницца и Лозанна неплохо чувствуют себя в своих чемпионатах, а МЮ как паршивая овца.