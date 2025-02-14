БАБИЧ: «Немного мешали дожди, приходилось корректировать программу занятий»

Главный тренер одесского «Черноморца» Александр Бабич подвел итоги зимнего учебно-тренировочных сборов «моряков». Уже скоро команда вернется в Украину.

- В последней игре турецкого сбора удалось провести только первый тайм…

– Нам было очень важно сыграть этот матч. Мы знали о хорошем уровне нашего соперника. В первом тайме многое у нас получалось: забили гол, создали еще несколько опасных моментов. Но на 42 минуте «обрезались» возле своей штрафной, пропустили мяч. Соперник весь тайм очень агрессивно играл против нас. Считаю, что в этом вина и арбитра, который немного выпустил игру из рук. Мы хотели доигрывать матч, но «Діла» решила поступить по-другому.

Несмотря на такое течение событий, 45 минут прошли с пользой для нашей команды. Ребята хорошо действовали в переходной фазе, на выходе из обороны – это то, что мы отрабатывали на тренировках. Многое удавалось. Лишь чрезмерная нервозность грузинской команды несколько портила общее впечатление от спарринга. Вместо второго тайма и Черноморец, и Дела провели двусторонки. В общем, наши футболисты выполнили необходимый объем нагрузок. Где-то в среднем по 11 км набегали. Самое важное, что обошлось без травм.

- Ваша оценка турецких сборов?

- Положительная. Мы провели около 10 матчей под нагрузкой. Отработали действия в обороне, прессинг, переход от атаки к защите, разные фазы игры. К концу собрания много внимания уделяли тактике и «стандартам». Выполнили запланированное почти на 90 процентов. Немного мешали дожди, приходилось корректировать программу занятий.

– Уровень соперников вас удовлетворил?

- Я считаю, что все команды, с которыми «Черноморец» встречался в Турции, являются крепкими коллективами. Мы хотели сыграть с соперниками с разными стилями игры и это нам удалось. В матчах принимали участие все работавшие с нами футболисты, учитывая и молодежь. Все должны получить определенную нагрузку.

- Поражение 1:4 от ФК «Узген» стало неожиданностью…

– Такие счета также полезны. Это как холодный душ. Чувствовалось, что к концу сборов некоторые футболисты не настроились как следует на соперника, это и повлияло на результат. Поговорили с ребятами, матч с «Ділою» продемонстрировал, что команда все поняла.

- Минус этих сборов – травмы?

– Не только травмы мешали. Пятеро футболистов «Черноморца» переболели простудой, пропустили несколько тренировок. Сейчас почти все в строю. Только три игрока основного состава еще восстанавливаются после повреждений. Надеемся, что и они скоро вернутся к работе в общей группе.

– Оптимальный состав на первые официальные матчи уже вырисовывается?

– Да. У нас еще будет некоторое время в Одессе посмотреть, как кто будет работать на тренировках в климатических условиях нашей страны. Я уже понимаю, как мы должны играть первый матч с «Колосом». На 80 процентов с составом определился.

- Пока в «Черноморце» всего два официальных новичка: Мустафаев и Безбородько. Насколько они уже вошли в коллектив, прониклись его философией?

– Это два настоящих профессионала. После их приезда на сбор мы с ними пообщались, ребята услышали меня. Денис Безбородько по характеру лидер нам таких исполнителей не хватало. Эмиль Мустафаев очень креативный игрок, думаю, все это знают. Их нужно было только привести в оптимальное функциональное состояние, что мы и сделали. Уверен, оба футболиста нам помогут.

- На позиции левого защитника мы тоже, видимо, увидим новичка?

– Надеюсь, что мы его подпишем. Нам нужен левоногий игрок в оборону. Искали такого еще летом, но тогда не хватило времени. Он хорошо играет как в защите, так и в атаке.

- Для молодых футболистов «Черноморца» это собрание наверняка стало отличной школой для профессионального роста?

– Наш тренерский штаб постоянно уделяет большое внимание работе с молодыми исполнителями. Для ребят это их первое заграничное собрание. Конечно мы давали для молодежи не стопроцентную нагрузку, но все проявили себя очень неплохо. Следующие полгода часть из них будет работать с первой командой.

– Насколько важно было во время сборов делать разрядку для команды: нестандартные тренировки на песке, пляжный волейбол, интеллектуальные игры между тренерами и игроками?

– Это очень важно. Надо немного разгружать футболистов. Чтобы в свободное время не только смотрели футбол по телевизору, но и на песке поработали, волейбол поиграли, попробовали себя в «Что? Где? Когда?». Тот же волейбол на пляже не только развлечение, но и профилактика для суставов после больших нагрузок. Плюс эмоциональное обновление.