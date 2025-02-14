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  4. Экс-тренер Динамо назвал игроков, на которых нельзя рассчитывать в клубе
Украина. Премьер лига
14 февраля 2025, 15:05 |
539
0

Экс-тренер Динамо назвал игроков, на которых нельзя рассчитывать в клубе

Йожеф Сабо оценил выступления некоторых футболистов

14 февраля 2025, 15:05 |
539
0
Экс-тренер Динамо назвал игроков, на которых нельзя рассчитывать в клубе
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Динамо Киев

Бывший тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо оценил уровень футболистов столичного клуба, а также назвал имена тех игроков, на которых не стоит рассчитывать:

Сложно сейчас назвать реальный костяк «Динамо», ведь игроки в команде на сегодня – все примерно одного уровня. Да, могут что-то продемонстрировать те же Буяльский с Пихаленком, но игра в средней линии предполагает прежде всего агрессию, отбор, а здесь этим футболистам как раз не хватает стабильности.

Ванат тоже один не в состоянии постоянно все тянуть, а что случилось с Герреро, можно только гадать. В «Заре» он реально показывал игру, а в «Динамо» просто пропал. Возможно, не получил того доверия, которого ожидал и, как следствие, где-то сломался. Во всей этой массе выделю Бражко, который обладает хорошим ударом и в целом достаточно стабилен.

Остальные игроки – те же Брагару, Рубчинский, Вивчаренко – это не те футболисты, на которых может рассчитывать «Динамо» в контексте серьезных задач. Так же, как и Сыч со Слюбиком, вокруг подписания которых было немало разговоров. Не думаю, что они бы стали сейчас реальным усилением для «Динамо», учитывая нынешний уровень нашего чемпионата», – поделился мнением Сабо.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Йожеф Сабо Виталий Буяльский Александр Пихаленок Владислав Ванат Эдуардо Герреро Богдан Слюбик Максим Брагару Валентин Рубчинский Константин Вивчаренко Владимир Бражко
Николай Титюк Источник: Footboom
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