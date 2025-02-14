Экс-тренер Динамо назвал игроков, на которых нельзя рассчитывать в клубе

Бывший тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо оценил уровень футболистов столичного клуба, а также назвал имена тех игроков, на которых не стоит рассчитывать:

Сложно сейчас назвать реальный костяк «Динамо», ведь игроки в команде на сегодня – все примерно одного уровня. Да, могут что-то продемонстрировать те же Буяльский с Пихаленком, но игра в средней линии предполагает прежде всего агрессию, отбор, а здесь этим футболистам как раз не хватает стабильности.

Ванат тоже один не в состоянии постоянно все тянуть, а что случилось с Герреро, можно только гадать. В «Заре» он реально показывал игру, а в «Динамо» просто пропал. Возможно, не получил того доверия, которого ожидал и, как следствие, где-то сломался. Во всей этой массе выделю Бражко, который обладает хорошим ударом и в целом достаточно стабилен.

Остальные игроки – те же Брагару, Рубчинский, Вивчаренко – это не те футболисты, на которых может рассчитывать «Динамо» в контексте серьезных задач. Так же, как и Сыч со Слюбиком, вокруг подписания которых было немало разговоров. Не думаю, что они бы стали сейчас реальным усилением для «Динамо», учитывая нынешний уровень нашего чемпионата», – поделился мнением Сабо.