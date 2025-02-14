Источник: Холанд был в ярости и ругался после поражения от Реала в ЛЧ

11 февраля в матче 1/16 финала Лиги чемпионов английский «Манчестер Сити» уступил испанскому «Реалу» со счетом 2:3.

Накануне стало известно о реакции футболистов «горожан», которые болезненно восприняли эту неудачу в еврокубках и не сдерживали эмоций. Сообщается, что форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд был в ярости после матча и покинул стадион, не пообщавшись с журналистами:

«В то время как некоторые игроки английского клуба были расстроены, Холанд был в ярости. Норвежец, забивший дважды, очень болезненно воспринял гол «Реала» на последних минутах матча. Он посмотрел на своих товарищей по команде и выругался в их сторону.

Эрлинг повернулся к некоторым товарищам по команде, крича от разочарования. Пожав несколько рук в конце матча, он первым делом отправился обратно в раздевалку с непроницаемым выражением лица. Форвард покинул стадион «Этихад», отказавшись остановиться и ответить на вопросы журналистов.

Действительно, раздевалка «Манчестер Сити» раскололась за кулисами. Игроки английского клуба были в ярости и напряжении. Но они даже не пытались это скрыть и проявляли свои эмоции публично, когда покидали стадион», – сообщают журналисты.