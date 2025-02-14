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  4. Источник: Холанд был в ярости и ругался после поражения от Реала в ЛЧ
Лига чемпионов
14 февраля 2025, 14:09 | Обновлено 14 февраля 2025, 14:35
893
2

Источник: Холанд был в ярости и ругался после поражения от Реала в ЛЧ

Норвежский форвард болезненно воспринял неудачу в еврокубках

14 февраля 2025, 14:09 | Обновлено 14 февраля 2025, 14:35
893
2
Источник: Холанд был в ярости и ругался после поражения от Реала в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

11 февраля в матче 1/16 финала Лиги чемпионов английский «Манчестер Сити» уступил испанскому «Реалу» со счетом 2:3.

Накануне стало известно о реакции футболистов «горожан», которые болезненно восприняли эту неудачу в еврокубках и не сдерживали эмоций. Сообщается, что форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд был в ярости после матча и покинул стадион, не пообщавшись с журналистами:

«В то время как некоторые игроки английского клуба были расстроены, Холанд был в ярости. Норвежец, забивший дважды, очень болезненно воспринял гол «Реала» на последних минутах матча. Он посмотрел на своих товарищей по команде и выругался в их сторону.

Эрлинг повернулся к некоторым товарищам по команде, крича от разочарования. Пожав несколько рук в конце матча, он первым делом отправился обратно в раздевалку с непроницаемым выражением лица. Форвард покинул стадион «Этихад», отказавшись остановиться и ответить на вопросы журналистов.

Действительно, раздевалка «Манчестер Сити» раскололась за кулисами. Игроки английского клуба были в ярости и напряжении. Но они даже не пытались это скрыть и проявляли свои эмоции публично, когда покидали стадион», – сообщают журналисты.

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Лига чемпионов Манчестер Сити Реал Мадрид Манчестер Сити - Реал Эрлинг Холанд
Николай Титюк Источник: Footmercato
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Первый Среди Равных
стей колм, а, стей куайєт, а. 
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0
D. K.
Двічі забив при цьому програли 1-2))
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