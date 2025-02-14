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14 февраля 2025, 12:32 |
5994
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 февраля

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

14 февраля 2025, 12:32 |
5994
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 февраля
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 14 февраля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

21:30 Аугсбург – РБ Лейпциг

Ggbet 3.06 – 3.52 – 2.47

22:00 Брайтон – Челси

Ggbet 3.03 – 3.82 – 2.30

22:00 Жирона – Хетафе

Ggbet 2.06 – 3.32 – 4.38

ТЕННИС

16:00 Алена Остапенко – Ига Свентек

Ggbet 3.31 – 1.34

КИБЕРСПОРТ

21:00 ENCE – Passion UA

Ggbet 1.95 – 1.80

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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