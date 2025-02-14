Другие новости14 февраля 2025, 12:32 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 февраля
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
14 февраля 2025, 12:32 |
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В пятницу, 14 февраля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
21:30 Аугсбург – РБ Лейпциг
22:00 Брайтон – Челси
22:00 Жирона – Хетафе
ТЕННИС
16:00 Алена Остапенко – Ига Свентек
КИБЕРСПОРТ
21:00 ENCE – Passion UA
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