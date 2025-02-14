Оболонь – Решица – 3:0. Завершили сборы победой. Видео голов и обзор
Команда Сергея Шищенко сыграла с клубом «Решица»
«Оболонь» на учебно-тренировочных сборах в Турции продолжает подготовку ко второй части сезона. Последний из запланированных спаррингов подопечные Сергея Шищенко провели с клубом «Решица» (Румыния).
«Оболонь» обеспечила себе преимущество еще в первом тайме. Сергей Суханов и Константин Бычек забили на 23-й и 31-й минуте соответственно. А в начале второй половине матча Виталий Груша отправил в ворота румынского клуба третий мяч.
Товарищеский матч. 13 февраля. Белек, Турция
Оболонь (Киев, Украина) – Решица (Румыния) – 3:0
Голи: Суханов 23, Бычек 31, Груша 50
Стартовый состав «Оболони»: Рыбка, Стасюк, Ломницкий, Карась, Дубко, Бычек, Груша, Слободян, Мороз, Ильин, Суханов.
Резерв: Федоривский, Марченко, Приймак, Осман, Курко, Витенчук, Близниченко, Черненко, Грисьо, Теслюк, Тарануха.
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский нападающий «Ромы» провел на поле 75 минут
Портал Sportico обнародовал интересный рейтинг