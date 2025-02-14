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Украина. Премьер лига
14 февраля 2025, 12:26 |
78
0

Оболонь – Решица – 3:0. Завершили сборы победой. Видео голов и обзор

Команда Сергея Шищенко сыграла с клубом «Решица»

14 февраля 2025, 12:26 |
78
0
Оболонь – Решица – 3:0. Завершили сборы победой. Видео голов и обзор
ФК Оболонь

«Оболонь» на учебно-тренировочных сборах в Турции продолжает подготовку ко второй части сезона. Последний из запланированных спаррингов подопечные Сергея Шищенко провели с клубом «Решица» (Румыния).

«Оболонь» обеспечила себе преимущество еще в первом тайме. Сергей Суханов и Константин Бычек забили на 23-й и 31-й минуте соответственно. А в начале второй половине матча Виталий Груша отправил в ворота румынского клуба третий мяч.

Товарищеский матч. 13 февраля. Белек, Турция

Оболонь (Киев, Украина) – Решица (Румыния) – 3:0

Голи: Суханов 23, Бычек 31, Груша 50

Стартовый состав «Оболони»: Рыбка, Стасюк, Ломницкий, Карась, Дубко, Бычек, Груша, Слободян, Мороз, Ильин, Суханов.

Резерв: Федоривский, Марченко, Приймак, Осман, Курко, Витенчук, Близниченко, Черненко, Грисьо, Теслюк, Тарануха.

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

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Сергей Турчак Источник: ФК Оболонь
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