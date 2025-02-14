Екатерина Александрова – Аманда Анисимова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

14 февраля на хардовом турнире WTA 1000 в Дохе (Катар) состоятся матчи 1/2 финала.

Представительница США и обидчица Марты Костюк Аманда Анисимова (WTA 41) сыграет против Екатерины Александровой (WTA 26). Поединок пройдет на центральном корте после игры Остапенко – Свентек и ориентировочно начнется в 17:30.

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Это будет третья встреча соперниц. Счет 2:0 в пользу Александровой.

Победительница противостояния в финале сыграет либо против Алены Остапенко, либо против Иги Свентек.

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