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  4. Екатерина Александрова – Аманда Анисимова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
14 февраля 2025, 11:52 |
48
0

Екатерина Александрова – Аманда Анисимова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала турнира WTA 1000 в Дохе 14 февраля в 17:30

14 февраля 2025, 11:52 |
48
0
Екатерина Александрова – Аманда Анисимова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Аманда Анисимова

14 февраля на хардовом турнире WTA 1000 в Дохе (Катар) состоятся матчи 1/2 финала.

Представительница США и обидчица Марты Костюк Аманда Анисимова (WTA 41) сыграет против Екатерины Александровой (WTA 26). Поединок пройдет на центральном корте после игры Остапенко – Свентек и ориентировочно начнется в 17:30.

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Это будет третья встреча соперниц. Счет 2:0 в пользу Александровой.

Победительница противостояния в финале сыграет либо против Алены Остапенко, либо против Иги Свентек.

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Аманда Анисимова Екатерина Александрова смотреть онлайн WTA Доха
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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