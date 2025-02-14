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  4. «Нужно больше». В Италии оценили игру Довбика против Порту
Лига Европы
14 февраля 2025, 12:34 |
717
0

«Нужно больше». В Италии оценили игру Довбика против Порту

Украинский нападающий «Ромы» провел на поле 75 минут

14 февраля 2025, 12:34 |
717
0
«Нужно больше». В Италии оценили игру Довбика против Порту
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В четверг, 13 февраля, прошел первый матч между «Порту» и «Ромой» в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

Матч принял стадион Драгау в Порту. Игра завершилась с ничейным счетом 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик начал матч в стартовом составе и был заменен на 75-й минуте. После поединка игру 27-летнего футболиста оценило издание Giallorossi.net:

«Несколько хороших передач и мало что другое. Он более-менее случайно приложил руку к голу Челика. Это хорошо для сегодняшнего матча, но нужно больше».

В итоге журналисты поставили украинцу 6 баллов из 10 возможных.

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Рома Рим Лига Европы Артем Довбик Порту - Рома Порту
Дмитрий Вус Источник
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