«Нужно больше». В Италии оценили игру Довбика против Порту
Украинский нападающий «Ромы» провел на поле 75 минут
В четверг, 13 февраля, прошел первый матч между «Порту» и «Ромой» в рамках 1/16 финала Лиги Европы.
Матч принял стадион Драгау в Порту. Игра завершилась с ничейным счетом 1:1.
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Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик начал матч в стартовом составе и был заменен на 75-й минуте. После поединка игру 27-летнего футболиста оценило издание Giallorossi.net:
«Несколько хороших передач и мало что другое. Он более-менее случайно приложил руку к голу Челика. Это хорошо для сегодняшнего матча, но нужно больше».
В итоге журналисты поставили украинцу 6 баллов из 10 возможных.
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