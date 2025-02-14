«Нелепо». Терим объяснил поражение Аль-Шабаба, где Бущан пропустил трижды

Главный тренер «Аль-Шабаба» из Саудовской Аравии Фатих Терим отреагировал на поражение своей команды в матче против «Аль-Кадисии», где Георгий Бущан пропустил трижды (2:3).

«К сожалению, мы пропускаем бессмысленные голы, хотя всегда забиваем первыми. Я поздравляю Аль-Кадисию с победой, но думаю, что второй гол произошел из-за ошибочно зафиксированного фол. При всем уважении к арбитру он не принял правильного решения.

Даже в случае с удалением, это должно было быть прямое извлечение, без ссылок на VAR. Не знаю, почему был приглашен венесуэльский арбитр, когда в Саудовской Аравии есть компетентные арбитры», – сказал Терим.

Ранее стала известна оценка Георгия Бущана за матч против «Аль-Кадисии».