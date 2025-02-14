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  4. «Нелепо». Терим объяснил поражение Аль-Шабаба, где Бущан пропустил трижды
Саудовская Аравия
14 февраля 2025, 11:46 |
645
0

«Нелепо». Терим объяснил поражение Аль-Шабаба, где Бущан пропустил трижды

«Аль-Шабаб» проиграл «Аль-Кадисии»

14 февраля 2025, 11:46 |
645
0
«Нелепо». Терим объяснил поражение Аль-Шабаба, где Бущан пропустил трижды
Getty Images/Global Images Ukraine. Фатих Терим

Главный тренер «Аль-Шабаба» из Саудовской Аравии Фатих Терим отреагировал на поражение своей команды в матче против «Аль-Кадисии», где Георгий Бущан пропустил трижды (2:3).

«К сожалению, мы пропускаем бессмысленные голы, хотя всегда забиваем первыми. Я поздравляю Аль-Кадисию с победой, но думаю, что второй гол произошел из-за ошибочно зафиксированного фол. При всем уважении к арбитру он не принял правильного решения.

Даже в случае с удалением, это должно было быть прямое извлечение, без ссылок на VAR. Не знаю, почему был приглашен венесуэльский арбитр, когда в Саудовской Аравии есть компетентные арбитры», – сказал Терим.

Ранее стала известна оценка Георгия Бущана за матч против «Аль-Кадисии».

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Фатих Терим Георгий Бущан чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Шабаб Аль-Кадисия
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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