«Это такой поток был». Воробей назвал лучшего бразильца в истории Шахтера
Бывший нападающий горняков отметил Матузалема
Бывший нападающий донецкого «Шахтера» Андрей Воробей в эксклюзивном интервью для Sport.ua назвал лучшего бразильца в истории «горняков»:
«Трудно говорить, потому что в каждом поколении были свои звезды, скажем так. В моем поколении это были Жадсон и тот самый Матузалем. Матузалем – это суперигрок был. Тот же Элано! А, когда Матузалем и Элано ушли, на их место пришли уже другие футболисты. Это Виллиан, Коста и так далее. В «Шахтере» был налажен этот процесс смены поколений. Одних бразильцев «Шахтер» воспитал и их продали. Другие на их место пришли, сразу же усилили команду, зарекомендовали себя и их продали. Это такой поток был, что каждые 2-3 года «Шахтер» продавал бразильцев в очень хорошие команды. Реально через команду «Шахтер» эти футболисты становились сильными и делали себе карьеру! И реально много футболистов заиграло!
Говорить конкретно, что какой-то один из бразильцев был лучшим, я не стал бы. Но каждые 2-3 года были свои сильные бразильцы. В мое время, когда я был в команде, это, конечно, был Матузалем».
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