Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Это такой поток был». Воробей назвал лучшего бразильца в истории Шахтера
Украина. Премьер лига
14 февраля 2025, 11:31 |
559
2

«Это такой поток был». Воробей назвал лучшего бразильца в истории Шахтера

Бывший нападающий горняков отметил Матузалема

14 февраля 2025, 11:31 |
559
2
«Это такой поток был». Воробей назвал лучшего бразильца в истории Шахтера
ФК Шахтер. Матузалем

Бывший нападающий донецкого «Шахтера» Андрей Воробей в эксклюзивном интервью для Sport.ua назвал лучшего бразильца в истории «горняков»:

«Трудно говорить, потому что в каждом поколении были свои звезды, скажем так. В моем поколении это были Жадсон и тот самый Матузалем. Матузалем – это суперигрок был. Тот же Элано! А, когда Матузалем и Элано ушли, на их место пришли уже другие футболисты. Это Виллиан, Коста и так далее. В «Шахтере» был налажен этот процесс смены поколений. Одних бразильцев «Шахтер» воспитал и их продали. Другие на их место пришли, сразу же усилили команду, зарекомендовали себя и их продали. Это такой поток был, что каждые 2-3 года «Шахтер» продавал бразильцев в очень хорошие команды. Реально через команду «Шахтер» эти футболисты становились сильными и делали себе карьеру! И реально много футболистов заиграло!

Говорить конкретно, что какой-то один из бразильцев был лучшим, я не стал бы. Но каждые 2-3 года были свои сильные бразильцы. В мое время, когда я был в команде, это, конечно, был Матузалем».

По теме:
Кауан ЭЛИАС: «Счастлив сыграть свой первый матч за Шахтер»
Источник: Шовковський против перехода вингера Динамо в другой клуб УПЛ
Источник: Переход легионера в Динамо может сорваться из-за войны
Франселино Матузалем Андрей Воробей Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определена потенциальная соперница Костюк в 1/2 финала супертурнира в Дохе
Теннис | 13 февраля 2025, 16:27 11
Определена потенциальная соперница Костюк в 1/2 финала супертурнира в Дохе
Определена потенциальная соперница Костюк в 1/2 финала супертурнира в Дохе

Екатерина Александрова переиграла Джессику Пегулу в трёх сетех

«Не дал мне абсолютно ничего». Хацкевич – о работе в россии
Футбол | 14 февраля 2025, 11:21 0
«Не дал мне абсолютно ничего». Хацкевич – о работе в россии
«Не дал мне абсолютно ничего». Хацкевич – о работе в россии

Бывший главный тренер «Динамо» сожалеет о периоде в «роторе»

Будущий первый номер? На тренировке Динамо появился 17-летний вратарь
Футбол | 13.02.2025, 13:11
Будущий первый номер? На тренировке Динамо появился 17-летний вратарь
Будущий первый номер? На тренировке Динамо появился 17-летний вратарь
Есть ключ к сделке. Топ-клуб АПЛ нацелился на Лунина
Футбол | 14.02.2025, 07:44
Есть ключ к сделке. Топ-клуб АПЛ нацелился на Лунина
Есть ключ к сделке. Топ-клуб АПЛ нацелился на Лунина
Зубков и Сикан поспособствовали установлению нового рекорда Трабзонспора
Футбол | 13.02.2025, 15:21
Зубков и Сикан поспособствовали установлению нового рекорда Трабзонспора
Зубков и Сикан поспособствовали установлению нового рекорда Трабзонспора
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
FC_Shakhtar1936
ВЕЛИКИЙ «ШАХТЁР» НЕСЁТСЯ, КАК ЗВЕРЬ,
В ЛИГУ ЧЕМПИОНОВ - ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ!
В ПАНИКЕ ГРАНДЫ, ВСЕ - НА ПРИВАЛ,
ФИНАЛ УЖЕ НАШ, СОПЕРНИК УПАЛ!
.
РЕАЛ НА КОЛЕНЯХ, БАРСА В СЛЕЗАХ!
СИТИ В ОКОПАХ, ЛИВЕР В КУСТАХ!
БАВАРИЯ В СТРАХЕ СТОНЕТ И ВОЕТ,
НО ТОЖЕ ШАХТЁР ЕЕ УНИЧТОЖИТ!
.
СУДАКОВ ЖОРИК В БОЙ НАШИХ ВЕДЁТ!
БОГ РИНАТ ПРИКАЗАЛ С НЕБЕС: ВПЕРЁДД!
СУДАКОВ ЖОРИК - НАШ ВОЖАК И КОРОЛЬ,
ВЕДЁТ НА ВЕРШИНУ, РАЗНОСИТ ВСЕХ В НОЛЬ!
.
ОДИН ЗА ДРУГИМ ОН ГОЛЫ ЗАБИВАЛ!
ТАКОГО РАЗНОСА ЕЩЕ МИР НЕ ВИДАЛ!
КУБОК В РУКАХ, ГУДИТ СТАДИОН,
ОЛЕ-ОЛЕ, ШАХТЁР ------- ЧЕМПИОН!
(Великий и магучий Шахтёр )
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Костюк не сумела выйти в полуфинал турнира в Дохе, уступив в матче-триллере
Костюк не сумела выйти в полуфинал турнира в Дохе, уступив в матче-триллере
13.02.2025, 22:35 51
Теннис
Буффон назвал трех лучших футболистов, которых видел в жизни
Буффон назвал трех лучших футболистов, которых видел в жизни
12.02.2025, 09:14 1
Футбол
Фрэнк УОРРЕН: «Уберите оттуда Усика»
Фрэнк УОРРЕН: «Уберите оттуда Усика»
12.02.2025, 08:08 13
Бокс
Усик официально заявил, с кем проведет следующий бой
Усик официально заявил, с кем проведет следующий бой
12.02.2025, 18:29 42
Бокс
Усик обвинил Фьюри во лжи: «Это становится наркотиком»
Усик обвинил Фьюри во лжи: «Это становится наркотиком»
13.02.2025, 08:20 2
Бокс
Украинский защитник может принять испанское гражданство
Украинский защитник может принять испанское гражданство
12.02.2025, 14:46 30
Футбол
Каладзе отреагировал на слова Шевченко, что он для него не существует
Каладзе отреагировал на слова Шевченко, что он для него не существует
13.02.2025, 21:00 80
Футбол
«Вратарь испортил...» Наставник Бенфики оценил победу в Лиге чемпионов
«Вратарь испортил...» Наставник Бенфики оценил победу в Лиге чемпионов
13.02.2025, 09:05
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем