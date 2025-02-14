Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мидтьюлланд - Реал Сосьедад - 1:2. Минимальное спокойствие. Видео голов
Лига Европы
Мидтьюлланд
13.02.2025 19:45 – FT 1 : 2
Реал Сосьедад
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
14 февраля 2025, 10:55 |
50
0

Мидтьюлланд - Реал Сосьедад - 1:2. Минимальное спокойствие. Видео голов

Команды встречались в 1/16 финала Лиги Европы

14 февраля 2025, 10:55 |
50
0
Мидтьюлланд - Реал Сосьедад - 1:2. Минимальное спокойствие. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

13 февраля в Дании встречались «Мидтьюлланд» и «Реал Сосьедад».

Уже на 11-й минуте гости получили право на пенальти, который реализовал Браис Мендес. На 31-й минуте Такефуса Кубо удвоил преимущество испанцев.

Через семь минут польский легионер «Мидтьюлланда» Адам Букса один мяч отыграл.

Во втором тайме болельщики не увидели забитых голов.

Лига Европы. 1/16 финала. Первый матч, 13 февраля

Мидтьюлланд (Дания) – Реал Сосьедад (Испания) – 1:2

Голы: Букса, 38 - Мендес, 11 (пен), Кубо, 31

Видео голов и обзор матча

События матча

38’
ГОЛ ! Мяч забил Адам Букса (Мидтьюлланд).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Такэфуса Кубо (Реал Сосьедад).
11’
ГОЛ ! С пенальти забил Брайс Мендес (Реал Сосьедад).
По теме:
ПАОК – ФКСБ – 1:2. Экс-игрок Шахтера подвел греков. Видео голов и обзор
Твенте – Буде-Глимт – 2:1. Концовка с огнем. Видео голов и обзор
АЗ Алкмаар – Галатасарай – 4:1. Пенальти, удаление защитника. Видео голов
Лига Европы Реал Сосьедад Мидтьюлланд видео голов и обзор Такефуса Кубо Браис Мендес Адам Букса
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Костюк не сумела выйти в полуфинал турнира в Дохе, уступив в матче-триллере
Теннис | 13 февраля 2025, 22:35 50
Костюк не сумела выйти в полуфинал турнира в Дохе, уступив в матче-триллере
Костюк не сумела выйти в полуфинал турнира в Дохе, уступив в матче-триллере

Марта с достойной борьбой в трех сетах проиграла Аманде Анисимовой

Усик назвал самого тяжелого соперника в карьере. Это не Джошуа и не Фьюри
Бокс | 14 февраля 2025, 08:58 1
Усик назвал самого тяжелого соперника в карьере. Это не Джошуа и не Фьюри
Усик назвал самого тяжелого соперника в карьере. Это не Джошуа и не Фьюри

Александр выделил Дерека Чисору

В новом контракте Вивчаренко с Динамо есть клаусула. Известен ее размер
Футбол | 14.02.2025, 10:44
В новом контракте Вивчаренко с Динамо есть клаусула. Известен ее размер
В новом контракте Вивчаренко с Динамо есть клаусула. Известен ее размер
ВИДЕО. Экс-жена игрока сборной Украины посетила секс-бар
Футбол | 14.02.2025, 11:01
ВИДЕО. Экс-жена игрока сборной Украины посетила секс-бар
ВИДЕО. Экс-жена игрока сборной Украины посетила секс-бар
Определена потенциальная соперница Костюк в 1/2 финала супертурнира в Дохе
Теннис | 13.02.2025, 16:27
Определена потенциальная соперница Костюк в 1/2 финала супертурнира в Дохе
Определена потенциальная соперница Костюк в 1/2 финала супертурнира в Дохе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Костюк вышла в четвертьфинал престижного турнира WTA 1000 в Дохе
Костюк вышла в четвертьфинал престижного турнира WTA 1000 в Дохе
12.02.2025, 17:46 27
Теннис
Миколенко сделал важный навес. Эвертон вырвал ничью у Ливерпуля на 90+8-й
Миколенко сделал важный навес. Эвертон вырвал ничью у Ливерпуля на 90+8-й
12.02.2025, 23:37 32
Футбол
Каладзе отреагировал на слова Шевченко, что он для него не существует
Каладзе отреагировал на слова Шевченко, что он для него не существует
13.02.2025, 21:00 80
Футбол
Челси принял решение по Мудрику. Клуб потратит 80 миллионов евро
Челси принял решение по Мудрику. Клуб потратит 80 миллионов евро
13.02.2025, 20:28 4
Футбол
Клуб Первой лиги распустил футболистов, чтобы не платить зарплату
Клуб Первой лиги распустил футболистов, чтобы не платить зарплату
12.02.2025, 11:51 1
Футбол
ХАЦКЕВИЧ – об экс-тренере Динамо: «Он никого не любил, кроме себя»
ХАЦКЕВИЧ – об экс-тренере Динамо: «Он никого не любил, кроме себя»
12.02.2025, 11:16 3
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Он – полное дерьмо, я больше не хочу его видеть»
Дерек ЧИСОРА: «Он – полное дерьмо, я больше не хочу его видеть»
13.02.2025, 09:35 1
Бокс
Леннокс Льюис оценил шансы Дюбуа в реванше против Усика
Леннокс Льюис оценил шансы Дюбуа в реванше против Усика
13.02.2025, 07:50 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем