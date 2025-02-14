Мидтьюлланд - Реал Сосьедад - 1:2. Минимальное спокойствие. Видео голов

13 февраля в Дании встречались «Мидтьюлланд» и «Реал Сосьедад».

Уже на 11-й минуте гости получили право на пенальти, который реализовал Браис Мендес. На 31-й минуте Такефуса Кубо удвоил преимущество испанцев.

Через семь минут польский легионер «Мидтьюлланда» Адам Букса один мяч отыграл.

Во втором тайме болельщики не увидели забитых голов.

Лига Европы. 1/16 финала. Первый матч, 13 февраля

Мидтьюлланд (Дания) – Реал Сосьедад (Испания) – 1:2

Голы: Букса, 38 - Мендес, 11 (пен), Кубо, 31

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