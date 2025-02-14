13.02.2025 19:45 – FT 1 : 2
Лига Европы14 февраля 2025, 10:55 |
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Мидтьюлланд - Реал Сосьедад - 1:2. Минимальное спокойствие. Видео голов
Команды встречались в 1/16 финала Лиги Европы
14 февраля 2025, 10:55 |
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13 февраля в Дании встречались «Мидтьюлланд» и «Реал Сосьедад».
Уже на 11-й минуте гости получили право на пенальти, который реализовал Браис Мендес. На 31-й минуте Такефуса Кубо удвоил преимущество испанцев.
Через семь минут польский легионер «Мидтьюлланда» Адам Букса один мяч отыграл.
Во втором тайме болельщики не увидели забитых голов.
Лига Европы. 1/16 финала. Первый матч, 13 февраля
Мидтьюлланд (Дания) – Реал Сосьедад (Испания) – 1:2
Голы: Букса, 38 - Мендес, 11 (пен), Кубо, 31
Видео голов и обзор матча
События матча
38’
ГОЛ ! Мяч забил Адам Букса (Мидтьюлланд).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Такэфуса Кубо (Реал Сосьедад).
11’
ГОЛ ! С пенальти забил Брайс Мендес (Реал Сосьедад).
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