Источник: Переход легионера в Динамо может сорваться из-за войны
Мать Име Окона против переезда сына в Украину
Трансфер центрального защитника Име Окона в расположение киевского «Динамо» находится под угрозой срыва из-за полномасштабной войны в Украине.
По информации источника, семья будет против переезда футболиста в Украину. Мать Окона не хочет отпускать защитника из Южной Африки именно в Украину из-за войны.
Россия полномасштабно ворвалась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Враг продолжает атаковать военные, промышленные и гражданские объекты, убивая военных и гражданских.
Ранее сообщалось, что капитан «Динамо» Андрей Ярмоленко принял вызов от Игоря Суркиса
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