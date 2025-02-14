Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

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Украина. Премьер лига
14 февраля 2025, 10:51 | Обновлено 14 февраля 2025, 10:52
1122
4

Источник: Переход легионера в Динамо может сорваться из-за войны

Мать Име Окона против переезда сына в Украину

14 февраля 2025, 10:51 | Обновлено 14 февраля 2025, 10:52
1122
4
Источник: Переход легионера в Динамо может сорваться из-за войны
ФК Динамо Киев. Име Окон

Трансфер центрального защитника Име Окона в расположение киевского «Динамо» находится под угрозой срыва из-за полномасштабной войны в Украине.

По информации источника, семья будет против переезда футболиста в Украину. Мать Окона не хочет отпускать защитника из Южной Африки именно в Украину из-за войны.

Россия полномасштабно ворвалась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Враг продолжает атаковать военные, промышленные и гражданские объекты, убивая военных и гражданских.

Ранее сообщалось, что капитан «Динамо» Андрей Ярмоленко принял вызов от Игоря Суркиса

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Олег Вахоцкий Источник: ТаТоТаке
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Комментарии 4
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MaximusOne
Покажіть їй відео Зубкової з київського кекс бару, щоб вона поняла що в нас все нормально.
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0
ivankondrat96
Цілком зрозуміла реакція матері та родини. Тут он наші футболісти тікають і не хочуть повертатися...
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0
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Яка жахлива втрата (ні).
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