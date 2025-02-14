Источник: Переход легионера в Динамо может сорваться из-за войны

Трансфер центрального защитника Име Окона в расположение киевского «Динамо» находится под угрозой срыва из-за полномасштабной войны в Украине.

По информации источника, семья будет против переезда футболиста в Украину. Мать Окона не хочет отпускать защитника из Южной Африки именно в Украину из-за войны.

Россия полномасштабно ворвалась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Враг продолжает атаковать военные, промышленные и гражданские объекты, убивая военных и гражданских.

Ранее сообщалось, что капитан «Динамо» Андрей Ярмоленко принял вызов от Игоря Суркиса