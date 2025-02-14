«Было тяжело». В Карпатах назвали причину ухода Маркевича из клуба
Мирон Маркевич покинул «львов» перед стартом команды в УПЛ
Генеральный директор львовских «Карпат» Андрей Русол рассказал об уходе Мирона Маркевича с должности главного тренера «львов» перед стартом нынешнего сезона УПЛ.
«Это один из ключевых моментов, где, на мой взгляд, не было синергии между тем, как президент видел развитие клуба, и тем, как Мирон Богданович видел в ближайшее время. Я Мирона Богдановича очень понимаю и очень его уважаю, потому что у нас был определенный период времени, когда мы работали вместе в Днепре, и было очень много разных ситуаций.
И это уважение базируется не просто на каком-нибудь пиетете и ныне истории или на том, что я с ним прожил вместе. Я был во многих ситуациях, видел, как он принимал решение, видел, как ему было тяжело, и очень уважаю его за это», – заявил генеральный директор львовской команды.
Ранее Андрей Русол объяснил трансферы игроков «Руха» в расположение львовских «Карпат».
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