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  4. «Было тяжело». В Карпатах назвали причину ухода Маркевича из клуба
Украина. Премьер лига
14 февраля 2025, 10:27 |
405
0

«Было тяжело». В Карпатах назвали причину ухода Маркевича из клуба

Мирон Маркевич покинул «львов» перед стартом команды в УПЛ

14 февраля 2025, 10:27 |
405
0
«Было тяжело». В Карпатах назвали причину ухода Маркевича из клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

Генеральный директор львовских «Карпат» Андрей Русол рассказал об уходе Мирона Маркевича с должности главного тренера «львов» перед стартом нынешнего сезона УПЛ.

«Это один из ключевых моментов, где, на мой взгляд, не было синергии между тем, как президент видел развитие клуба, и тем, как Мирон Богданович видел в ближайшее время. Я Мирона Богдановича очень понимаю и очень его уважаю, потому что у нас был определенный период времени, когда мы работали вместе в Днепре, и было очень много разных ситуаций.

И это уважение базируется не просто на каком-нибудь пиетете и ныне истории или на том, что я с ним прожил вместе. Я был во многих ситуациях, видел, как он принимал решение, видел, как ему было тяжело, и очень уважаю его за это», – заявил генеральный директор львовской команды.

Ранее Андрей Русол объяснил трансферы игроков «Руха» в расположение львовских «Карпат».

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Андрей Русол Мирон Маркевич чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Карпаты Львов
Олег Вахоцкий Источник: Трибуна
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