«Было тяжело». В Карпатах назвали причину ухода Маркевича из клуба

Генеральный директор львовских «Карпат» Андрей Русол рассказал об уходе Мирона Маркевича с должности главного тренера «львов» перед стартом нынешнего сезона УПЛ.

«Это один из ключевых моментов, где, на мой взгляд, не было синергии между тем, как президент видел развитие клуба, и тем, как Мирон Богданович видел в ближайшее время. Я Мирона Богдановича очень понимаю и очень его уважаю, потому что у нас был определенный период времени, когда мы работали вместе в Днепре, и было очень много разных ситуаций.

И это уважение базируется не просто на каком-нибудь пиетете и ныне истории или на том, что я с ним прожил вместе. Я был во многих ситуациях, видел, как он принимал решение, видел, как ему было тяжело, и очень уважаю его за это», – заявил генеральный директор львовской команды.

Ранее Андрей Русол объяснил трансферы игроков «Руха» в расположение львовских «Карпат».