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  4. «Приезжали совсем другие люди». Воробей – о зимних трансферах Шахтера
Украина. Премьер лига
14 февраля 2025, 10:34 |
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0

«Приезжали совсем другие люди». Воробей – о зимних трансферах Шахтера

Бывший нападающий «Шахтера» поделился ожиданиями от Кауана Элиаса и Диего Арройо

14 февраля 2025, 10:34 |
80
0
«Приезжали совсем другие люди». Воробей – о зимних трансферах Шахтера
ФК Шахтер. Кауан Элиас

Бывший нападающий донецкого «Шахтера» Андрей Воробей в эксклюзивном интервью для Sport.ua высказался о Кауане Элиасе и Диего Арройо – 2 последних трансферах «горняков»:

«Ничего не могу сказать. Мы все с нетерпением ждем каких-то официальных матчей и старта второй половины сезона в УПЛ. И тогда мы увидим в игре этих футболистов. Понятно, что мы знали, что трансферы Сикана и Келси это уже был ход конем. Все прекрасно знали, что готовится какой-то трансфер нападающего. И вот наконец мы увидели, что он есть. Посмотрим! Исходя из каких-то данных и статистических показателей не хочется говорить, потому что в моей карьере столько было таких футболистов, у которых статистика была хорошая, а приезжали совсем другие люди. Поэтому хочется увидеть это в деле. Надеемся, что они будут себя проявлять.

По Арройо что добавить? Конечно, мы имеем проблемы в обороне. И поэтому нам также нужно решать этот вопрос. Если вопрос полузащитников и фланговых футболистов в принципе закрыт, то позиции центрального защитника и нападающего были прежде всего проблемными. Поэтому «Шахтер» и купил этих исполнителей. С нетерпением ждем старта и посмотрим, как они проявят себя в матчах. Но «Шахтер» работает в этом плане и усиливается. У дончан, видимо, не все потеряно в чемпионате Украины. Они попытаются наверстать упущенное и попасть в Лигу чемпионов».

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Андрей Воробей Кауан Элиас Диего Арройо Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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