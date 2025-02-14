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  4. «Не дал мне абсолютно ничего». Хацкевич – о работе в россии
Украина. Премьер лига
14 февраля 2025, 11:21 |
257
1

«Не дал мне абсолютно ничего». Хацкевич – о работе в россии

Бывший главный тренер «Динамо» сожалеет о периоде в «роторе»

14 февраля 2025, 11:21 |
257
1
«Не дал мне абсолютно ничего». Хацкевич – о работе в россии
ФК Динамо Киев. Александр Хацкевич

Бывший футболист киевского «Динамо» Александр Хацкевич в эксклюзивном интервью Sport.ua высказался о периоде работы в волгоградском «Роторе».

– Вы и Шацких – олицетворение традиций «Динамо», носители тех ценностей, которые уважают фанаты команды. И после того – переезд в Россию, в «Ротор», шаг, который останется пятном на до сих пор безупречной репутации.

– Это моя страшная ошибка, которую буду признавать всю жизнь. Самое главное, что этот шаг не дал мне абсолютно ничего и профессиональном аспекте. «Ротор» – команда на государственном содержании. Футбол там никому не нужен, клуб нужен исключительно для решения личных вопросов, прикрытие для освоения денег.

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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