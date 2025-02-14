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  4. Александр ХАЦКЕВИЧ – о последнем сезоне в Динамо: «Я знаю тех неудачников»
Украина. Премьер лига
14 февраля 2025, 09:48 |
858
0

Александр ХАЦКЕВИЧ – о последнем сезоне в Динамо: «Я знаю тех неудачников»

Бывший главный тренер киевлян высказался о людях, работавших против него

14 февраля 2025, 09:48 |
858
0
Александр ХАЦКЕВИЧ – о последнем сезоне в Динамо: «Я знаю тех неудачников»
ФК Динамо Киев. Александр Хацкевич

Бывший футболист киевского «Динамо» Александр Хацкевич в эксклюзивном интервью Sport.ua рассказал о своем первом сезоне во главе столичного клуба.

– Александр Николаевич, полномасштабная война ввела в наш лексикон новое слово – ИПСО, сокращение от информационно-психологическая операция. Тогда мы, гражданские еще не знали, как это обозначить, но мне казалось, что ваш заключительный сезон в «Динамо» именно направленным против вас и вашего тренерского штаба ИПСО и сопровождался...
– Я знаю тех неудачников, которые эту лодку раскачивали. Не буду переходить на личности, они сами себя узнают. Могу сказать, что эти люди тяжелее вилки ничего в своей жизни не держали, а давление у них поднимается только от того, что они не могут опорожниться. К стрессам отношусь спокойно, что-то могу перевести на юмор, что-то принять, а что-то нет. Однако мысли тех людей, которые тогда работали против меня, мне безразличны. Мы лично не знакомы, знаю только, как они выглядят.

– Это представители СМИ?
– Воздержусь от ответа. В Украине у меня был только один инцидент с журналистом. Я тогда еще был игроком. Человек на час опоздал на интервью. Это некрасиво, надо хотя бы извиниться. А не начинать с наездов, что я должен был его подождать. Дал ему в лоб в воспитательных целях.

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Александр Хацкевич Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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