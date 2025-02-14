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  4. ХАЦКЕВИЧ: «Причины мне известны. Чемпионами Динамо не стало не на поле»
Украина. Премьер лига
14 февраля 2025, 08:25 |
893
0

ХАЦКЕВИЧ: «Причины мне известны. Чемпионами Динамо не стало не на поле»

Бывший главный тренер киевлян вспомнил сезон 2017/18.

14 февраля 2025, 08:25 |
893
0
ХАЦКЕВИЧ: «Причины мне известны. Чемпионами Динамо не стало не на поле»
УАФ. Александр Хацкевич

Бывший футболист киевского «Динамо» Александр Хацкевич в эксклюзивном интервью Sport.ua высказался о своем первом сезоне во главе «бело-синих»:

«Да, согласен, для киевлян второе место – не результат. Но давайте посмотрим в таблицу. В 2017-м команда под руководством Реброва проиграла «Шахтеру» 13 очков. Мы спустя год – два. Не сыграв матча против «Мариуполя». Чемпионами мы не стали не на футбольном поле. Причины, почему так произошло, почему игра в Мариуполе не состоялась, мне известны, но я сейчас не буду по ним говорить. Это не в моей компетенции.

Кроме того, надо учесть, что в сезоне, который предшествовал нашему приходу, чемпионат игрался по другой формуле. Команды играли в два круга – дважды с «Шахтером», дважды с «Мариуполем». Чемпионат-2017/18 проводился в четыре круга. Соответственно мы играли с «Шахтером» и «Мариуполем» по четыре раза. И соответственно хотя бы только поэтому находились в проигрышной ситуации. Но даже при этом нам не хватило лишь того, непроведенного матча с «Мариуполем».

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Александр Хацкевич Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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