ХАЦКЕВИЧ: «Причины мне известны. Чемпионами Динамо не стало не на поле»

Бывший футболист киевского «Динамо» Александр Хацкевич в эксклюзивном интервью Sport.ua высказался о своем первом сезоне во главе «бело-синих»:

«Да, согласен, для киевлян второе место – не результат. Но давайте посмотрим в таблицу. В 2017-м команда под руководством Реброва проиграла «Шахтеру» 13 очков. Мы спустя год – два. Не сыграв матча против «Мариуполя». Чемпионами мы не стали не на футбольном поле. Причины, почему так произошло, почему игра в Мариуполе не состоялась, мне известны, но я сейчас не буду по ним говорить. Это не в моей компетенции.

Кроме того, надо учесть, что в сезоне, который предшествовал нашему приходу, чемпионат игрался по другой формуле. Команды играли в два круга – дважды с «Шахтером», дважды с «Мариуполем». Чемпионат-2017/18 проводился в четыре круга. Соответственно мы играли с «Шахтером» и «Мариуполем» по четыре раза. И соответственно хотя бы только поэтому находились в проигрышной ситуации. Но даже при этом нам не хватило лишь того, непроведенного матча с «Мариуполем».