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  4. Реал нашел усиление центра защиты в Борнмуте. Известна цена
Испания
14 февраля 2025, 22:39 |
513
0

Реал нашел усиление центра защиты в Борнмуте. Известна цена

Дин Хейсен может сменить чемпионат

14 февраля 2025, 22:39 |
513
0
Реал нашел усиление центра защиты в Борнмуте. Известна цена
Getty Images/Global Images Ukraine. Дин Хейсен

Мадридский «Реал» серьезно интересуется испанским центральным защитником английского «Борнмута» Дином Хейсеном, сообщает издание Fichajes.net.

По информации источника, трансфер 19-летнего футболиста будет стоить королевскому клубу 60 миллионов евро – именно о такой сумме сообщили президента «сливочных» Флорентино Переса.

В сезоне 2024/25 Дин Хейсен провел 21 матч на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Дином Хёйсеном интересуется «Барселона».

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Дмитрий Вус Источник: Fichajes.net
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