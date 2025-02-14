Реал нашел усиление центра защиты в Борнмуте. Известна цена

Мадридский «Реал» серьезно интересуется испанским центральным защитником английского «Борнмута» Дином Хейсеном, сообщает издание Fichajes.net.

По информации источника, трансфер 19-летнего футболиста будет стоить королевскому клубу 60 миллионов евро – именно о такой сумме сообщили президента «сливочных» Флорентино Переса.

В сезоне 2024/25 Дин Хейсен провел 21 матч на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Дином Хёйсеном интересуется «Барселона».