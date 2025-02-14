ВИДЕО. Экс-жена игрока сборной Украины посетила секс-бар
Анна Зубкова поделилась недетским контентом
Анна Зубкова, бывшая жена вингера национальной сборной Украины и турецкого «Трабзонспора» Александра Зубкова, показала подписчикам, где провела последний вечер.
Как можно понять из Stories блондинки в Instagram, она посетила киевский бар для взрослых. Заведение наполнено предметами, которые создают сексуальную атмосферу.
Одну из публикаций Анна подписала так: «А куда вас приглашают подружки?»
Напомним, Анна и Александр Зубковы прекратили свои отношения в январе 2025 года. Как рассказывала сама Анна еще весной 2024 года, Александр неоднократно ей изменял, что, вероятно, и стало поводом для развода.
ВИДЕО. Экс-супруга игрока сборной Украины посетила секс-бар
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