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  4. ВИДЕО. Экс-жена игрока сборной Украины посетила секс-бар
Украина. Премьер лига
14 февраля 2025, 11:01 |
1610
4

ВИДЕО. Экс-жена игрока сборной Украины посетила секс-бар

Анна Зубкова поделилась недетским контентом

14 февраля 2025, 11:01 |
1610
4
ВИДЕО. Экс-жена игрока сборной Украины посетила секс-бар
Instagram. Анна Зубкова

Анна Зубкова, бывшая жена вингера национальной сборной Украины и турецкого «Трабзонспора» Александра Зубкова, показала подписчикам, где провела последний вечер.

Как можно понять из Stories блондинки в Instagram, она посетила киевский бар для взрослых. Заведение наполнено предметами, которые создают сексуальную атмосферу.

Одну из публикаций Анна подписала так: «А куда вас приглашают подружки?»

Напомним, Анна и Александр Зубковы прекратили свои отношения в январе 2025 года. Как рассказывала сама Анна еще весной 2024 года, Александр неоднократно ей изменял, что, вероятно, и стало поводом для развода.

ВИДЕО. Экс-супруга игрока сборной Украины посетила секс-бар

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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Андрій Заліщук
Schlonders
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+3
MrStepanovM .
блювота
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0
MaximusOne
Якщо їй так не хватає того... , то нехай з'їздить на передову, і сама задоволення получе і так сказати "армії поможе"))) Взагалі нехай волонтеркою стає, так і свій інстаграм можна конкретно бустнути, зараз так багато хто робить (всякі наші колишні учасниці російських музичних груп). Вообшім пропадає бабин потенціал, пропадає...
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0
verastepler
О да! Це вершина важливості спортивного сайту! На першу шпальту срочно!!!!
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0
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