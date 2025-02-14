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Украина. Премьер лига
14 февраля 2025, 03:39 | Обновлено 14 февраля 2025, 04:45
265
0

Неудачный просмотр. Черноморцу не подошел экс-игрок Днепра-1

Даниэль Кивинда получил травму и не станет футболистом одесского клуба

14 февраля 2025, 03:39 | Обновлено 14 февраля 2025, 04:45
265
0
Неудачный просмотр. Черноморцу не подошел экс-игрок Днепра-1
СК Днепр-1. Даниэль Кивинда

Украинский нападающий Даниэль Кивинда неудачно прошел пересмотр в одесском «Черноморце».

Во время учебно-тренировочных сборов в Турции 20-летний экс-форвард «Днепра-1» не сумел проявить себя. Футболист прибыл в расположение команды в недостаточно хорошей физической форме, а после второй тренировки получил травму.

Тренерский штаб моряков под руководством Александра Бабича даже не увидел Кивинду в игре, поскольку из-за повреждений он не участвовал в спаррингах. В итоге в одесском клубе решили не подписывать контракт с нападающим.

В прошлом сезоне 2023/24 Кивинда провел за Днепр-1 9 матчей УПЛ, 1 поединок Кубка Украины и 2 игры Лиги Европы, без забитых голов. Осенью 2024 года он находился в заявке венгерского Фехервара, однако ни разу не выходил на поле, а зимой стороны досрочно расторгли контракт.

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Николай Степанов Источник: UA-Football
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