Неудачный просмотр. Черноморцу не подошел экс-игрок Днепра-1

Украинский нападающий Даниэль Кивинда неудачно прошел пересмотр в одесском «Черноморце».

Во время учебно-тренировочных сборов в Турции 20-летний экс-форвард «Днепра-1» не сумел проявить себя. Футболист прибыл в расположение команды в недостаточно хорошей физической форме, а после второй тренировки получил травму.

Тренерский штаб моряков под руководством Александра Бабича даже не увидел Кивинду в игре, поскольку из-за повреждений он не участвовал в спаррингах. В итоге в одесском клубе решили не подписывать контракт с нападающим.

В прошлом сезоне 2023/24 Кивинда провел за Днепр-1 9 матчей УПЛ, 1 поединок Кубка Украины и 2 игры Лиги Европы, без забитых голов. Осенью 2024 года он находился в заявке венгерского Фехервара, однако ни разу не выходил на поле, а зимой стороны досрочно расторгли контракт.