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Украина. Премьер лига
14 февраля 2025, 15:53 | Обновлено 14 февраля 2025, 16:34
92
0

ФОТО. Новички Кауан Элиас и Диего Арройо впервые сыграли за Шахтар

Бразилец Кауан Элиас отметился забитым голом в дебютной игре

14 февраля 2025, 15:53 | Обновлено 14 февраля 2025, 16:34
92
0
ФОТО. Новички Кауан Элиас и Диего Арройо впервые сыграли за Шахтар
ФК Шахтер

Бразильский форвард Кауан Элиас и боливийский защитник Диего Арройо впервые сыграли за донецкий Шахтер.

Горняки 13 февраля во время сборов в Турции выиграли спарринг у латвийского клуба РФШ Рига (3:1).

Бразильский нападающий Кауан Элиас отличился голом в дебютном матче.

Также мячи для команды Марино Пушича забили Марьян Швед и Лассина Траоре.

ФОТО. Новички Кауан Элиас и Диего Арройо впервые сыграли за Шахтар

Відео матчу

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Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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