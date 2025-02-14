Бразильский форвард Кауан Элиас и боливийский защитник Диего Арройо впервые сыграли за донецкий Шахтер.

Горняки 13 февраля во время сборов в Турции выиграли спарринг у латвийского клуба РФШ Рига (3:1).

Бразильский нападающий Кауан Элиас отличился голом в дебютном матче.

Также мячи для команды Марино Пушича забили Марьян Швед и Лассина Траоре.

ФОТО. Новички Кауан Элиас и Диего Арройо впервые сыграли за Шахтар

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