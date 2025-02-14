Украина. Премьер лига14 февраля 2025, 15:53 | Обновлено 14 февраля 2025, 16:34
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ФОТО. Новички Кауан Элиас и Диего Арройо впервые сыграли за Шахтар
Бразилец Кауан Элиас отметился забитым голом в дебютной игре
14 февраля 2025, 15:53 | Обновлено 14 февраля 2025, 16:34
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Бразильский форвард Кауан Элиас и боливийский защитник Диего Арройо впервые сыграли за донецкий Шахтер.
Горняки 13 февраля во время сборов в Турции выиграли спарринг у латвийского клуба РФШ Рига (3:1).
Бразильский нападающий Кауан Элиас отличился голом в дебютном матче.
Также мячи для команды Марино Пушича забили Марьян Швед и Лассина Траоре.
ФОТО. Новички Кауан Элиас и Диего Арройо впервые сыграли за Шахтар
Відео матчу
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