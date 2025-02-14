ВИДЕО. Милевский продолжает разрывать спортзал. Новая тренировка
Артем набирает форму
Экс-нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский снова показал свою тренировку.
40-летний футболист, который сейчас выступает за клуб украинской Медиалиги «IGNIS», опубликовал в своём телеграм-канале фото и видео с новой тренировки в боксерском спортзале.
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Милевский тренируется вместе с тренером, который распределяет нагрузки – футболист продемонстрировал интенсивное упражнение с гирей.
Также на фото видно, что Артем с каждым днем обретает все лучший и лучший вид.
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