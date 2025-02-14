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14 февраля 2025, 01:13 |
152
0

ВИДЕО. Милевский продолжает разрывать спортзал. Новая тренировка

Артем набирает форму

14 февраля 2025, 01:13 |
152
0
ВИДЕО. Милевский продолжает разрывать спортзал. Новая тренировка
Instagram. Артем Милевский

Экс-нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский снова показал свою тренировку.

40-летний футболист, который сейчас выступает за клуб украинской Медиалиги «IGNIS», опубликовал в своём телеграм-канале фото и видео с новой тренировки в боксерском спортзале.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Милевский тренируется вместе с тренером, который распределяет нагрузки – футболист продемонстрировал интенсивное упражнение с гирей.

Также на фото видно, что Артем с каждым днем обретает все лучший и лучший вид.

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видео видео-реклама lifestyle Артем Милевский Динамо Киев
Максим Лапченко Источник: Telegram
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