ВИДЕО. Милевский продолжает разрывать спортзал. Новая тренировка

Экс-нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский снова показал свою тренировку.

40-летний футболист, который сейчас выступает за клуб украинской Медиалиги «IGNIS», опубликовал в своём телеграм-канале фото и видео с новой тренировки в боксерском спортзале.

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Милевский тренируется вместе с тренером, который распределяет нагрузки – футболист продемонстрировал интенсивное упражнение с гирей.

Также на фото видно, что Артем с каждым днем обретает все лучший и лучший вид.