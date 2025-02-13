Есть ли Довбик? Известны стартовые составы на матч Порту – Рома

В четверг, 13 февраля, пройдет первый матч между «Порту» и «Ромой» в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

Матч примет стадион Драгау в Порту. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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Главные тренеры определились со стартовыми составами своих команд. Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик начнет матч в стартовом составе.

Стартовые составы на матч «Порту» – «Рома»: