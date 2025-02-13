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  4. Есть ли Довбик? Известны стартовые составы на матч Порту – Рома
Лига Европы
13 февраля 2025, 20:48 |
555
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Есть ли Довбик? Известны стартовые составы на матч Порту – Рома

Матч 1/16 финала Лиги Европы начнется в 22:00 по киевскому времени

13 февраля 2025, 20:48 |
555
0
Есть ли Довбик? Известны стартовые составы на матч Порту – Рома
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В четверг, 13 февраля, пройдет первый матч между «Порту» и «Ромой» в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

Матч примет стадион Драгау в Порту. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча будут доступны в Telegram Sport.ua

Главные тренеры определились со стартовыми составами своих команд. Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик начнет матч в стартовом составе.

Стартовые составы на матч «Порту» – «Рома»:

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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