Воспитанник Динамо перешел в литовский Таурас

Воспитанник академии «Динамо» Артем Ковбаса, на счету которого нет матчей за первую команду «бело-синих», зато есть выступления в Украине за «Олимпик», «Черноморец» и «Оболонь», продолжит карьеру в Литве.

О подписании 28-летнего вингера объявил клуб второго тамошнего дивизиона «Таурас».

Сообщается, что Ковбаса стал игроком «Таураса» после успешного прохождения просмотра.

С лета 2023 года Артем выступал за «Судуву», но в начале 2025-го получил статус свободного агента.

Ранее Ковбаса выступал в Украине, но после начала полномасштабной войны с российскими оккупантами выехал за границу, и с тех пор играл за низшелиговые клубы Германии и Хорватии.