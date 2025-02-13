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13 февраля 2025, 20:33 |
392
0

Воспитанник Динамо перешел в литовский Таурас

28-летний Артем Ковбаса нашел новую команду

13 февраля 2025, 20:33 |
392
0
Воспитанник Динамо перешел в литовский Таурас
fktauras.lt

Воспитанник академии «Динамо» Артем Ковбаса, на счету которого нет матчей за первую команду «бело-синих», зато есть выступления в Украине за «Олимпик», «Черноморец» и «Оболонь», продолжит карьеру в Литве.

О подписании 28-летнего вингера объявил клуб второго тамошнего дивизиона «Таурас».

Сообщается, что Ковбаса стал игроком «Таураса» после успешного прохождения просмотра.

С лета 2023 года Артем выступал за «Судуву», но в начале 2025-го получил статус свободного агента.

Ранее Ковбаса выступал в Украине, но после начала полномасштабной войны с российскими оккупантами выехал за границу, и с тех пор играл за низшелиговые клубы Германии и Хорватии.

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Алексей Сливченко Источник: ФК Таурас
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