Увидим ли новичков? Стали известны составы Шахтера и РФШ
«Горняки» проведут очередной товарищеский матч
13 февраля состоится товарищеский матч, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и латвийский клуб РФШ.
Матч пройдет в Анталии (Турция) на поле стадиона «Titanic Deluxe», начало - в 16:00.
РФШ уже знаком украинским болельщикам, ведь играл в Лиге Европы против киевского «Динамо» (0:1).
Марино Пушич в основном составе планирует использовать новичков команды, которые присоединились к «горнякам» зимой. И Диего Арройо, и Кауан Элиас начнут игру со старта.
«Шахтер»: Ризнык, Арройо, Бондарь, Швед, Азаров, Винисиус, Кауа Элиас, Бондаренко, Марлон, Кевин, Педриньо.
РФШ: Ондоя, Марес, Липушчек, Пренга, Савальниекс, Панич, Карашима, Икаунекс, Талла, Одишария, Лемаич.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В отеле сидели футболисты «Шинника» – заклеенные, перевязанные, с синяками
Тайсон решил уйти из бокса после реванша с Александром