Увидим ли новичков? Стали известны составы Шахтера и РФШ

13 февраля состоится товарищеский матч, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и латвийский клуб РФШ.

Матч пройдет в Анталии (Турция) на поле стадиона «Titanic Deluxe», начало - в 16:00.

РФШ уже знаком украинским болельщикам, ведь играл в Лиге Европы против киевского «Динамо» (0:1).

Марино Пушич в основном составе планирует использовать новичков команды, которые присоединились к «горнякам» зимой. И Диего Арройо, и Кауан Элиас начнут игру со старта.

«Шахтер»: Ризнык, Арройо, Бондарь, Швед, Азаров, Винисиус, Кауа Элиас, Бондаренко, Марлон, Кевин, Педриньо.

РФШ: Ондоя, Марес, Липушчек, Пренга, Савальниекс, Панич, Карашима, Икаунекс, Талла, Одишария, Лемаич.



