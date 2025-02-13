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Украина. Премьер лига
13 февраля 2025, 15:43 | Обновлено 13 февраля 2025, 16:14
696
0

Увидим ли новичков? Стали известны составы Шахтера и РФШ

«Горняки» проведут очередной товарищеский матч

13 февраля 2025, 15:43 | Обновлено 13 февраля 2025, 16:14
696
0
Увидим ли новичков? Стали известны составы Шахтера и РФШ
ФК Шахтер

13 февраля состоится товарищеский матч, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и латвийский клуб РФШ.

Матч пройдет в Анталии (Турция) на поле стадиона «Titanic Deluxe», начало - в 16:00.

РФШ уже знаком украинским болельщикам, ведь играл в Лиге Европы против киевского «Динамо» (0:1).

Марино Пушич в основном составе планирует использовать новичков команды, которые присоединились к «горнякам» зимой. И Диего Арройо, и Кауан Элиас начнут игру со старта.

«Шахтер»: Ризнык, Арройо, Бондарь, Швед, Азаров, Винисиус, Кауа Элиас, Бондаренко, Марлон, Кевин, Педриньо.

РФШ: Ондоя, Марес, Липушчек, Пренга, Савальниекс, Панич, Карашима, Икаунекс, Талла, Одишария, Лемаич.


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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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