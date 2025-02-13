Трагически погиб 16-летний украинский футболист

Футболист юношеской команды ФК «Николаев» Иван Шквирка трагически погиб из-за отравления угарным газом. Об этом сообщила пресс-служба украинского клуба:

«С болью в сердце сообщаем о преждевременной смерти Ивана Шквирки, талантливого футболиста, верного друга и замечательного человека. Его жизнь, полная стремлений, оборвалась слишком рано в результате отравления угарным газом.

Иван был не просто перспективным игроком, но и одним из самых талантливых воспитанников Николаевской ДЮСШ и юношеской команды ФК «Николаев». Он оставил после себя светлые воспоминания, незабываемые матчи и несгибаемый дух борьбы.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Разделяем вашу боль и молимся за упокой его души. Вечная память тебе, Иван. Ты всегда останешься в наших сердцах», – написал клуб в социальных сетях.

Иван Шквирка был победителем Детско-юношеской футбольной лиги Львовской области, играл за молодежный состав «Николаева», который выступает на любительском уровне.