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  4. Безумные деньги. Реал определился, что делать с Винисиусом
Испания
13 февраля 2025, 13:51 |
1333
0

Безумные деньги. Реал определился, что делать с Винисиусом

Клуб хочет, чтобы была выплачена клаусула в 1 млрд евро

13 февраля 2025, 13:51 |
1333
0
Безумные деньги. Реал определился, что делать с Винисиусом
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

По информации Marca, в «Реале» не понимают, откуда взялись трансферные слухи о возможном переходе Винисиуса Жуниора в один из клубов Саудовской Аравии.

Мадридский клуб не собирается вести никакие переговоры по звездному форварду. Сообщается, что единственный путь оформить этот трансфер – активировать клаусулу в размере в 1 миллиарда евро.

Такая клаусула в последние годы прописывается в контрактах всех топ-игроков «Реала».

Мадридцы уже начали переговоры о новом контракте Винисиуса (нынешний заканчивается в 2027 году), но намерены сохранить клаусулу в 1 миллиард евро.

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Винисиус Жуниор Реал Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги Ла Лига
Иван Зинченко Источник: Marca
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