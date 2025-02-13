Безумные деньги. Реал определился, что делать с Винисиусом

По информации Marca, в «Реале» не понимают, откуда взялись трансферные слухи о возможном переходе Винисиуса Жуниора в один из клубов Саудовской Аравии.

Мадридский клуб не собирается вести никакие переговоры по звездному форварду. Сообщается, что единственный путь оформить этот трансфер – активировать клаусулу в размере в 1 миллиарда евро.

Такая клаусула в последние годы прописывается в контрактах всех топ-игроков «Реала».

Мадридцы уже начали переговоры о новом контракте Винисиуса (нынешний заканчивается в 2027 году), но намерены сохранить клаусулу в 1 миллиард евро.