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  4. Челси остался без ведущего бомбардира. Игрок получил серьезную травму
Англия
13 февраля 2025, 13:13 |
291
1

Челси остался без ведущего бомбардира. Игрок получил серьезную травму

Николас Джексон выбыл на два месяца

13 февраля 2025, 13:13 |
291
1
Челси остался без ведущего бомбардира. Игрок получил серьезную травму
Getty Images/Global Images Ukraine. Николас Джексон

В Челси подтвердили, что основной форвард Николас Джексон получил повреждение ноги и выбыл на срок до восьми недель, что оставляет тренера Энцо Мареску с небольшим выбором в атаке.

В нынешнем сезоне 23-летний игрок забил 9 голов и сделал 5 результативных передач в 24-х матчах.

Кроме того, травмирован Марк Гию, поэтому, вероятно, основным нападающим на ближайшие недели станет Кристофер Нкунку.

В АПЛ Синие ведут борьбу за возвращение в Лигу чемпионов и сейчас занимают 4-е место.

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Челси Английская Премьер-лига травма Николас Джексон
Иван Зинченко Источник: Football London
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Mark4854590
Якась епідемія травм форвардів. У Арсенала Хаверц вилетів, у Челсі Джексон...
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