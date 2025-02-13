Англия13 февраля 2025, 13:13 |
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Челси остался без ведущего бомбардира. Игрок получил серьезную травму
Николас Джексон выбыл на два месяца
13 февраля 2025, 13:13 |
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В Челси подтвердили, что основной форвард Николас Джексон получил повреждение ноги и выбыл на срок до восьми недель, что оставляет тренера Энцо Мареску с небольшим выбором в атаке.
В нынешнем сезоне 23-летний игрок забил 9 голов и сделал 5 результативных передач в 24-х матчах.
Кроме того, травмирован Марк Гию, поэтому, вероятно, основным нападающим на ближайшие недели станет Кристофер Нкунку.
В АПЛ Синие ведут борьбу за возвращение в Лигу чемпионов и сейчас занимают 4-е место.
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