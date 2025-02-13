Челси остался без ведущего бомбардира. Игрок получил серьезную травму

В Челси подтвердили, что основной форвард Николас Джексон получил повреждение ноги и выбыл на срок до восьми недель, что оставляет тренера Энцо Мареску с небольшим выбором в атаке.

В нынешнем сезоне 23-летний игрок забил 9 голов и сделал 5 результативных передач в 24-х матчах.

Кроме того, травмирован Марк Гию, поэтому, вероятно, основным нападающим на ближайшие недели станет Кристофер Нкунку.

В АПЛ Синие ведут борьбу за возвращение в Лигу чемпионов и сейчас занимают 4-е место.