Иван ДИБАНГО: «Сейчас важнее наша игра, а не результат на табло»

«Кривбасс» завершил программу контрольных матчей на учебно-тренировочных сборах в Испании. Последним соперником команды Юрия Вернидуба в контрольных матчах стал клуб «Согндал» из Норвегии. «Кривбасс» сыграл вничью 2:2. Результат поединка прокомментировал Иван Дибанго. Защитник стал автором второго гола «Кривбасса».

– Ничья 2:2 – какой это результат для «Кривбасса»?

– Я бы не назвал этот результат неудачным. Это ведь сборы. Самое важное сейчас – наша игра, а не результат на табло. Для нас этот спарринг – повод задуматься над собственными ошибками и проанализировать их, и быть готовыми к официальным поединкам.

– По моему мнению, сегодня было два разных тайма. Соглашаешься, что до перерыва игра давалась больше?

– Так бывает, это футбол. Футбола без ошибок не бывает. Если не совершаешь ошибок, то ты не будешь расти и совершенствоваться, поэтому смотрим вперед с оптимизмом.

– Как оценишь испанские сборы для «Кривбасса»?

– Во время подготовки мы работали над тем, чтобы построить как следует нашу игру, ментально подготовиться ко второй части сезона УПЛ. Уверен, что зимние сборы в Испании помогут нашей команде во всех аспектах.