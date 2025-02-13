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  4. Сергей ШИЩЕНКО: «Для меня не бывает идеальных матчей»
Украина. Премьер лига
13 февраля 2025, 11:44 |
134
0

Сергей ШИЩЕНКО: «Для меня не бывает идеальных матчей»

Главный тренер «Оболони» прокомментировал результаты команды в контрольных матчах

13 февраля 2025, 11:44 |
134
0
Сергей ШИЩЕНКО: «Для меня не бывает идеальных матчей»
ФК Оболонь. Сергей Шищенко

«Оболонь» на учебно-тренировочных сборах в Турции продолжает подготовку ко второй части сезона. Подопечные Сергея Шищенко сыграли с клубом «Милсами» (Молдова) и одержали победу со счетом 2:1. Тренер поделился впечатлениями о матче и рассказал о дальнейших планах.

– Ваша оценка матча против «Милсами». Довольны ли рисунком игры?

– Хорошая игра получилась, неплохой первый тайм. Я считаю, он был лучше, чем второй. Я очень доволен отношением игроков. Я сейчас не сильно смотрю на результат, потому что мы в последних четырех матчах победили в трех. Но для меня очень важно, как они действуют на футбольном поле, как они понимают, что они делают на футбольном поле, как поступать в той или иной ситуации. Я очень доволен отношением.

Я очень доволен тем, что те требования, которые я хочу от них видеть, они выполняют на очень хорошем уровне. Да, у нас есть ошибки, но мы это анализируем и хотим, чтобы улучшилась еще игра, потому что не будет идеальной игры для нас. Никогда для тренерского штаба, для меня. Но мы хотим, чтобы игроки еще лучше действовали в каждом матче.

– В воротах играл молодой Денис Марченко, провел уверенно надежную игру, в первом тайме спас довольно много раз. Как вы можете оценить его матч?

– Очень талантливый парень очень классно работает на тренировках и я очень рад, что он уверенно провел матч, полный матч за первую команду. Поэтому я рад, что Дэн прогрессирует и у него еще много времени учиться и прогрессировать. Поэтому я думаю, что это будет в будущем мощный и классный вратарь.

– Очень классно разыграли второй мяч, забитый Константином Бычеком. Это наигранная комбинация?

– Мы работаем, я уже говорил в каждом интервью, что мы работаем на тренировках, как над обороной, так и над атакующими действиями, как мы играем в позиционных атаках. И очень хорошая позиционная атака получилась. То, что мы хотим видеть от игроков, то, что мы хотим видеть, наигрываем на тренировках и очень классный мяч сделали, такой трудовой.

– Есть немало вопросов об Устименко. Расскажите, где сейчас наш нападающий, если не секрет?

– Я читаю комментарии болельщиков, я хочу прояснить ситуацию, что Дэн заболел перед выездом команды в Турцию. У него двустороннее воспаление легких было и он сильно переболел, и он восстанавливается в Киеве. Когда мы приедем, он присоединится к общей группе первой команды. Сейчас он тренируется с U-19.

– У команды остался последний матч на сборах. Можно ли стать генеральной репетицией перед возобновлением чемпионата?

– Нет, это не будет генеральной репетицией, потому что мы не будем в этом матче наигрывать состав, который будет начинать первую игру, потому что у нас есть и больные ребята, и травмированные ребята. Конечно, будут те принципы и требования, которые я хочу видеть, мы будем их выполнять, но по составу, я думаю, они будут разными – тот, который будет в последнем матче на сборе и который будет начинать первую игру чемпионата.

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Оболонь Киев Сергей Шищенко учебно-тренировочные сборы Милсами контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи Константин Бычек
Сергей Турчак Источник: ФК Оболонь
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