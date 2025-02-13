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13 февраля 2025, 10:25 | Обновлено 13 февраля 2025, 10:27
839
1

На Львовщине от отравления угарным газом умер юный игрок ФК Николаев

Иван Шквирта считался перспективным футболистом

13 февраля 2025, 10:25 | Обновлено 13 февраля 2025, 10:27
839
1
На Львовщине от отравления угарным газом умер юный игрок ФК Николаев
ФК Николаев. Иван Шквирка

ФК «Николаев» сообщил о трагической смерти футболиста команды – Ивана Шквирки.

По предварительной информации, 16-летний юноша отравился угарным газом.

Иван Шквирка был воспитанником местной ДЮСШ и победителем Детско-юношеской футбольной лиги Львовской области.

Недавно он стал игроком молодежного состава ФК «Николаев», который выступает на любительском уровне.

Основная команда в этом году стала настоящей сенсацией в Кубке Украины, выбив на своем пути перволиговые «Агробизнес» и «Металлист».

Иван Шквырка был перспективным футболистом и рассматривался тренерским штабом основного состава для усиления.

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Александр Сильченко Источник: Facebook
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Gargantua81
Мыколаив во Львовской области не переводится на русский как Николаев.
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