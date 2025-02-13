На Львовщине от отравления угарным газом умер юный игрок ФК Николаев
Иван Шквирта считался перспективным футболистом
ФК «Николаев» сообщил о трагической смерти футболиста команды – Ивана Шквирки.
По предварительной информации, 16-летний юноша отравился угарным газом.
Иван Шквирка был воспитанником местной ДЮСШ и победителем Детско-юношеской футбольной лиги Львовской области.
Недавно он стал игроком молодежного состава ФК «Николаев», который выступает на любительском уровне.
Основная команда в этом году стала настоящей сенсацией в Кубке Украины, выбив на своем пути перволиговые «Агробизнес» и «Металлист».
Иван Шквырка был перспективным футболистом и рассматривался тренерским штабом основного состава для усиления.
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