На Львовщине от отравления угарным газом умер юный игрок ФК Николаев

ФК «Николаев» сообщил о трагической смерти футболиста команды – Ивана Шквирки.

По предварительной информации, 16-летний юноша отравился угарным газом.

Иван Шквирка был воспитанником местной ДЮСШ и победителем Детско-юношеской футбольной лиги Львовской области.

Недавно он стал игроком молодежного состава ФК «Николаев», который выступает на любительском уровне.

Основная команда в этом году стала настоящей сенсацией в Кубке Украины, выбив на своем пути перволиговые «Агробизнес» и «Металлист».

Иван Шквырка был перспективным футболистом и рассматривался тренерским штабом основного состава для усиления.