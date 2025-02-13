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  4. Когда Костюк начнет матч 1/4 финала турнира WTA 1000 в Дохе?
WTA
13 февраля 2025, 06:55 |
244
0

Когда Костюк начнет матч 1/4 финала турнира WTA 1000 в Дохе?

13 февраля Марта выйдет на корт против Аманды Анисимовой

13 февраля 2025, 06:55 |
244
0
Когда Костюк начнет матч 1/4 финала турнира WTA 1000 в Дохе?
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

13 февраля первая ракета Украины Марта Костюк (WTA 21) проведет матч 1/4 финала на хардовом турнире WTA 1000 в Дохе.

В четверг Костюк поборется против представительницы США Аманды Анисимовой (WTA 41) за выход в полуфинал соревнований.

Это будет третья встреча соперниц. Счет 2:0 в пользу Марты.

Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Дохе на 13 февраля, четверг

WTA 1000 Доха. Хард. Одиночный разряд, 1/4 финала

Центральный корт. 4-й запуск (не ранее 19:00)

Марта Костюк Аманда Анисимова

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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