Когда Костюк начнет матч 1/4 финала турнира WTA 1000 в Дохе?
13 февраля Марта выйдет на корт против Аманды Анисимовой
13 февраля первая ракета Украины Марта Костюк (WTA 21) проведет матч 1/4 финала на хардовом турнире WTA 1000 в Дохе.
В четверг Костюк поборется против представительницы США Аманды Анисимовой (WTA 41) за выход в полуфинал соревнований.
Это будет третья встреча соперниц. Счет 2:0 в пользу Марты.
Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Дохе на 13 февраля, четверг
WTA 1000 Доха. Хард. Одиночный разряд, 1/4 финала
Центральный корт. 4-й запуск (не ранее 19:00)
Марта Костюк – Аманда Анисимова
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