Источник: тернопольскую Ниву может пополнить опытный вратарь

Тернопольскую «Ниву» может усилить опытный вратарь Вадим Дмитроченко.

Игрок находится в сфере интересов клуба Первой лиги, сообщает журналист Дмитрий Венков.

Кроме того, 28-летним голкипером интересуется «Ингулец», клуб-аутсайдер УПЛ.

Ранее Дмитроченко досрочно расторг контракт с «Диназом», который должен был действовать до 30 июня 2025 года.

В этом сезоне он провел 5 матчей, в которых пропустил 11 голов и один раз оставил свои ворота сухими.