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Украина. Первая лига
13 февраля 2025, 03:48 | Обновлено 13 февраля 2025, 04:09
23
0

Источник: тернопольскую Ниву может пополнить опытный вратарь

Голкипер Вадим Дмитроченко ранее покинул команду Диназ Вышгород

13 февраля 2025, 03:48 | Обновлено 13 февраля 2025, 04:09
23
0
Источник: тернопольскую Ниву может пополнить опытный вратарь
ФК Диназ. Вадим Дмитроченко

Тернопольскую «Ниву» может усилить опытный вратарь Вадим Дмитроченко.

Игрок находится в сфере интересов клуба Первой лиги, сообщает журналист Дмитрий Венков.

Кроме того, 28-летним голкипером интересуется «Ингулец», клуб-аутсайдер УПЛ.

Ранее Дмитроченко досрочно расторг контракт с «Диназом», который должен был действовать до 30 июня 2025 года.

В этом сезоне он провел 5 матчей, в которых пропустил 11 голов и один раз оставил свои ворота сухими.

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Нива Тернополь трансферы Первая лига Украины Дмитрий Венков Ингулец Диназ Вышгород трансферы УПЛ
Николай Степанов Источник: Telegram
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