Украина. Первая лига13 февраля 2025, 03:48 | Обновлено 13 февраля 2025, 04:09
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Источник: тернопольскую Ниву может пополнить опытный вратарь
Голкипер Вадим Дмитроченко ранее покинул команду Диназ Вышгород
13 февраля 2025, 03:48 | Обновлено 13 февраля 2025, 04:09
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Тернопольскую «Ниву» может усилить опытный вратарь Вадим Дмитроченко.
Игрок находится в сфере интересов клуба Первой лиги, сообщает журналист Дмитрий Венков.
Кроме того, 28-летним голкипером интересуется «Ингулец», клуб-аутсайдер УПЛ.
Ранее Дмитроченко досрочно расторг контракт с «Диназом», который должен был действовать до 30 июня 2025 года.
В этом сезоне он провел 5 матчей, в которых пропустил 11 голов и один раз оставил свои ворота сухими.
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