В среду, 12 февраля, проходит первый матч между «Фейеноордом» и «Миланом» в рамках 1/16 финала Лиги чемпионов.

Матч принимает стадион «Фейенорд» в Роттердаме. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

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Уже на 4-й минуте матча бразильский вингер хозяев поля Пайшао открыл счет в матче. Нанеся удар по ближнему углу ворот Майка Меньяна, ему удалось забить. Счет на табло – 1:0.

❗️ ВИДЕО. Ошибка Меньяна. Пайшао вывел Фейеноорд вперед