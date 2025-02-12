Лига чемпионов12 февраля 2025, 22:14 | Обновлено 12 февраля 2025, 23:15
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ВИДЕО. Ошибка Меньяна. Пайшао вывел Фейеноорд вперед
Бразильский вингер забил в ворота Майка Меньяна
12 февраля 2025, 22:14 | Обновлено 12 февраля 2025, 23:15
286
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В среду, 12 февраля, проходит первый матч между «Фейеноордом» и «Миланом» в рамках 1/16 финала Лиги чемпионов.
Матч принимает стадион «Фейенорд» в Роттердаме. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.
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Уже на 4-й минуте матча бразильский вингер хозяев поля Пайшао открыл счет в матче. Нанеся удар по ближнему углу ворот Майка Меньяна, ему удалось забить. Счет на табло – 1:0.
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