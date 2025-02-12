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Лига чемпионов
12 февраля 2025, 22:02 | Обновлено 12 февраля 2025, 22:03
181
0

ВИДЕО. Все решилось в концовке. Нильсон забил в ворота Аталанты

Бельгийский коллектив вырвал победу благодаря голу в компенсированное время

12 февраля 2025, 22:02 | Обновлено 12 февраля 2025, 22:03
181
0
ВИДЕО. Все решилось в концовке. Нильсон забил в ворота Аталанты
Getty Images/Global Images Ukraine. Брюгге

В среду, 12 февраля, проходит первый матч между «Брюгге» и «Аталантой» в рамках 1/16 финала Лиги чемпионов.

Матч принимает Ян Брейдел в Брюгге. Стартовый свисток прозвучал в 19:45 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

На 4-й компенсированной ко второму тайму минуте матча форвард хозяев поля Густаф Нильсон реализовал пенальти, тем самым вырвал победу для своей команды. Счет на табло – 2:1.

❗️ ВИДЕО. Все решилось в концовке. Нильсон забил в ворота Аталанты

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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