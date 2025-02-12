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Англия
12 февраля 2025, 20:45 | Обновлено 12 февраля 2025, 21:45
1035
0

Будет ли играть Миколенко в дерби? Известны составы Эвертона и Ливерпуля

Команды встречаются в матче перенесенного 15-го тура АПЛ

12 февраля 2025, 20:45 | Обновлено 12 февраля 2025, 21:45
1035
0
Будет ли играть Миколенко в дерби? Известны составы Эвертона и Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine

12 февраля в матче 15-го тура АПЛ состоится дерби между «Эвертоном» и «Ливерпулем».

Матч начнется в 21:30 по киевскому времени на Гудисон Парк

Украинский защитник Виталий Миколенко начнет игру с первой минуты.

«Эвертон» набрал форму и побеждает в трех матчах лиги подряд. «Ливерпуль» продолжает лидировать в чемпионате.

Главные тренеры команд определились со стартовыми составами.

«Эвертон»: Пикфорд, О'Брайен, Тарковски, Брентвейнт, Миколенко, Гарнер, Гуйе, Линдстрем, Дукуре, Ндиайе, Бету

«Ливерпуль»: Алиссон, Брэдли, Конате, Ван Дейк, Робертсон, Гравенберх, Макаллистер, Салах, Собослай, Гакпо, Диас

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Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Эвертон Ливерпуль Эвертон - Ливерпуль стартовые составы Виталий Миколенко
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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