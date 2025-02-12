Будет ли играть Миколенко в дерби? Известны составы Эвертона и Ливерпуля

12 февраля в матче 15-го тура АПЛ состоится дерби между «Эвертоном» и «Ливерпулем».

Матч начнется в 21:30 по киевскому времени на Гудисон Парк

Украинский защитник Виталий Миколенко начнет игру с первой минуты.

«Эвертон» набрал форму и побеждает в трех матчах лиги подряд. «Ливерпуль» продолжает лидировать в чемпионате.

Главные тренеры команд определились со стартовыми составами.

«Эвертон»: Пикфорд, О'Брайен, Тарковски, Брентвейнт, Миколенко, Гарнер, Гуйе, Линдстрем, Дукуре, Ндиайе, Бету

«Ливерпуль»: Алиссон, Брэдли, Конате, Ван Дейк, Робертсон, Гравенберх, Макаллистер, Салах, Собослай, Гакпо, Диас