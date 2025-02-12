Будет ли играть Миколенко в дерби? Известны составы Эвертона и Ливерпуля
Команды встречаются в матче перенесенного 15-го тура АПЛ
12 февраля в матче 15-го тура АПЛ состоится дерби между «Эвертоном» и «Ливерпулем».
Матч начнется в 21:30 по киевскому времени на Гудисон Парк
Украинский защитник Виталий Миколенко начнет игру с первой минуты.
«Эвертон» набрал форму и побеждает в трех матчах лиги подряд. «Ливерпуль» продолжает лидировать в чемпионате.
Главные тренеры команд определились со стартовыми составами.
«Эвертон»: Пикфорд, О'Брайен, Тарковски, Брентвейнт, Миколенко, Гарнер, Гуйе, Линдстрем, Дукуре, Ндиайе, Бету
«Ливерпуль»: Алиссон, Брэдли, Конате, Ван Дейк, Робертсон, Гравенберх, Макаллистер, Салах, Собослай, Гакпо, Диас
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